China tiene la solución perfecta para los apagones: una batería ultradelgada para que tu nevera funcione cuando se va la luz

Los cortes de luz como el que sufrió España en 2025 dejaron claro hasta qué punto la energía doméstica puede convertirse en un problema real en cuestión de segundos. En ese contexto, China parece tener la respuesta a estos apagones: ha creado una batería ultradelgada para que tu nevera funcione cuando no hay electricidad.

Bluetti ha presentado recientemente la nueva FridgePower, una batería de respaldo doméstica pensada para mantener el frigorífico en marcha cuando se va la luz, en un formato compacto que puedes colocar en la cocina y prácticamente olvidar.

El dispositivo está diseñado para resolver un problema muy concreto sin complicar la instalación. Tiene un grosor de menos de 75 milímetros y un peso de unos 19 kilogramos, por lo que puede colocarse sobre el frigorífico o fijarse a la pared.

Basta con enchufarlo a una toma de corriente estándar y conectar la nevera para empezar a usarlo. FridgePower integra una batería de 2.016 Wh, suficiente, según Bluetti, para alimentar un frigorífico estándar de entre 510 y 623 litros durante unas 22 horas con la carga completa.

Eso permite aguantar apagones prolongados sin que los alimentos se vean afectados. Además, el sistema se activa automáticamente en apenas 10 milisegundos cuando detecta un corte de suministro, de modo que no hace falta hacer nada manualmente.

La compañía también apuesta por la durabilidad. Bluetti asegura que utiliza celdas de fosfato de hierro y litio, una química muy valorada por su estabilidad y larga vida útil. En este caso, habla de hasta 4.000 ciclos antes de que la batería empiece a degradarse de forma apreciable. A ello se suma un funcionamiento muy silencioso, de solo 30 dB.

Aunque su misión principal es salvar la nevera, FridgePower también puede alimentar otros dispositivos esenciales, como lámparas, routers Wi-Fi, cargadores de móvil y portátil o cámaras de seguridad. El sistema, además, es ampliable hasta 8 kWh mediante baterías modulares adicionales.

Con esa configuración, la autonomía puede multiplicarse de forma notable, hasta el punto de alimentar un frigorífico durante varios días o servir como apoyo en casas más grandes, autocaravanas o campamentos aislados.

También puede recargarse con un panel solar accesorio, una opción interesante para quienes buscan más independencia energética.

Asimismo, desde una aplicación móvil, el usuario puede controlar el sistema desde una aplicación para móviles: desde programar la copia de seguridad hasta activar una carga rápida cuando se prevén alertas de clima extremo. Es una propuesta que se sitúa entre la batería portátil clásica y un sistema de respaldo doméstico más completo.

En cuanto al precio, el producto en la actualidad se está financiando mediante crowdfunding en Kickstarter. La unidad básica está en oferta: cuesta 759 dólares (unos 645 euros al cambio), frente a un precio oficial de lanzamiento de 1.299 dólares (unos 1.104 euros).

Si se añade una batería extra, el conjunto sube a 1.398 dólares (unos 1.187 euros). También se pueden sumar baterías adicionales y una pantalla para monitorizar el sistema de un vistazo.