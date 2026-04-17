España ayuda a Marruecos en la construcción del tercer rascacielos más alto de África: cuenta con 250 m y 22 plantas

Los rascacielos son una de las grandes tendencias en el mundo de la arquitectura, estando presentes en todo el mundo, desde EEUU hasta Australia o, incluso, en España, quien ha ayudado a Marruecos a construir el tercer edificio de este tipo más alto de África.

Rabat ha inaugurado oficialmente la Torre Mohamed VI, el rascacielos más alto de Marruecos y el tercero de todo el continente africano, en un acto celebrado el pasado 13 de abril y presidido por el príncipe heredero Moulay El Hassan.

Con una altura de 250 metros, el nuevo rascacielos ha sido diseñado por el conocido arquitecto español Rafael de La-Hoz en colaboración con el marroquí Kakin Banjelloun.

La Torre Mohamed VI se alza junto al río Bu Regreg, en un enclave estratégico entre Rabat y Salé, y es visible a más de 50 kilómetros de distancia.

Su construcción la sitúa solo por detrás de la Iconic Tower de Egipto ( que mide 393,8 metros) y la Torre de la Gran Mezquita de Argel (264 metros) en el ranking africano.

De un hotel a oficinas

El proyecto arrancó en 2019 con la colocación de la primera piedra por parte del rey Mohamed VI, de quien toma su nombre.

Sin embargo, no estuvo exento de controversia. Durante las fases iniciales, la UNESCO expresó su preocupación por el impacto de la construcción en el estuario del Bu Regreg, una zona donde históricamente no se habían levantado edificaciones de más de tres alturas.

Este enclave natural, clave en la geografía de Marruecos, marca la frontera entre la capital y la ciudad de Salé antes de desembocar en el Atlántico.

La Torre Mohamed VI no es solo un icono arquitectónico, sino también un complejo multifuncional de alto nivel.

En su interior albergará un hotel de lujo gestionado por Waldorf Astoria, además de oficinas, apartamentos de alto standing, espacios comerciales, restaurantes y un mirador panorámico con vistas privilegiadas al valle del Bu Regreg.

También acogerá la sede del BMCE Bank, presidido por Othman Benjelloun, cuyo grupo O Capital ha liderado la financiación del proyecto. El diseño interior corre a cargo de la firma belga Flamant.

Uno de los aspectos más destacados del edificio es su enfoque en la sostenibilidad. Según el estudio de Rafael de La-Hoz, la torre incorpora diversas soluciones de eficiencia energética.

Entre ellas destaca una fachada sur equipada con 1.800 metros cuadrados de paneles solares, a los que se suman otros 2.200 metros cuadrados instalados en la cubierta del podio.

Cabe señalar que este sistema permite reducir el consumo energético y refuerza la apuesta del proyecto por una arquitectura más responsable.