La UE cambia las normas: los portátiles que se vendan desde ahora deberán tener puerto USB-C para unificar cargadores

La Unión Europea, que obligará a que los teléfonos móviles que se vendan en 2027 tengan baterías extraíbles para durar más, pondrá en vigor a finales de este mes de abril la fase final de la ley sobre cargadores comunes: a partir del día 28 todos los portátiles que se vendan deberán tener puerto USB-C para unificar cargadores.

A partir de esta fecha, todos los ordenadores portátiles que se comercialicen en España deberán integrar obligatoriamente un puerto USB-C para su carga, como ya sucediera en octubre de 2022 con los teléfonos móviles con la normativa para poner fin a la fragmentación de cables y cargadores.

El despliegue de esta normativa se ha realizado de forma escalonada para permitir que los fabricantes adaptasen sus complejos procesos de diseño y producción. Mientras que los teléfonos móviles, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos de menor tamaño tuvieron que cumplir con el estándar desde el 28 de diciembre de 2024, Bruselas concedió un periodo de gracia adicional para los ordenadores portátiles.

Esta distinción se debió a que los requisitos energéticos de un ordenador son mucho más exigentes que los de un smartphone, lo que requería una maduración tecnológica del protocolo USB-C para garantizar que pudiera suministrar la potencia necesaria sin comprometer la seguridad o el rendimiento.

La unificación bajo el estándar USB-C representa una victoria histórica para la comodidad del consumidor. Durante años, la dependencia de cargadores propietarios —muchas veces incompatibles incluso entre modelos de la misma marca— ha generado una frustración constante y una acumulación innecesaria de accesorios en el hogar.

Un portátil con salida USB-C.

Con la aplicación de la Directiva 2022/2380, la idea es simplificar el ecosistema digital: un solo cable y un solo cargador servirán para alimentar prácticamente cualquier dispositivo que un usuario lleve en su mochila, independientemente del fabricante o de la categoría del producto.

Según datos de la Comisión Europea, los cargadores desechados o que quedan en desuso representan aproximadamente 11.000 toneladas de residuos electrónicos cada año.

Al fomentar la reutilización de cables y adaptadores de corriente, la nueva normativa contribuye directamente a los objetivos de economía circular de la Unión Europea, reduciendo la huella de carbono asociada a la fabricación, el embalaje y el transporte de componentes que, en muchos casos, ya están presentes en los hogares de los usuarios.

Este cambio también se traduce en un alivio económico directo para el ciudadano. La ley permite ahora que los consumidores elijan si desean comprar un nuevo dispositivo con o sin cargador, una práctica conocida como "unbundling".

Un cable USB-C. Pixabay Omicrono

Se estima que esta medida ayudará a los consumidores europeos a ahorrar cerca de 250 millones de euros anuales en compras innecesarias. Al dejar de incluir sistemáticamente un accesorio que el usuario probablemente ya posee, se evita el sobrecoste del producto final y se racionaliza el consumo de hardware a nivel global.

Finalmente, la normativa no solo regula la forma física del conector, sino que armoniza la tecnología de carga rápida. Esto garantiza que la velocidad de transferencia de energía sea consistente entre diferentes cargadores compatibles, evitando que las marcas limiten artificialmente el rendimiento de la carga cuando no se utiliza su accesorio original.