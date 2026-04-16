EEUU cambia de estrategia con los drones: su nueva aeronave de largo alcance explora miles de kilómetros en un solo vuelo

Estados Unidos, que recientemente envió una nueva flota de helicópteros AH-64E Apache a Marruecos, acaba de cambiar su estrategia en cuanto a los drones adquiriendo un avión no tripulado de largo alcance que explora miles de kilómetros en un solo vuelo.

Según informan desde Defenceblog, la Armada de los EEUU ha adjudicado a Platform Aerospace una modificación de contrato por valor de 12,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros al cambio) para su sistema de aeronave no tripulada de larga autonomía Vanilla.

El contrato abarca los drones de Vanilla, además del hardware de soporte, las piezas de repuesto, los servicios de ingeniería y el apoyo logístico; aunque la pieza central es el UAS Vanilla, un dron que puede permanecer en el aire durante días seguidos.

Se trata de un dron de lanzamiento terrestre que llama especialmente la atención debido a su autonomía. Mientras que muchos aviones no tripulados de la clase terrestre permanecen en el aire durante varias horas, este modelo mide sus vuelos en días.

De hecho, Platform Aerospace afirma en su web que el UAS Vanilla ha demostrado una duración de vuelo récord mundial, siendo capaz de realizar misiones más allá del alcance visual permitiendo a los operadores monitorizar grandes áreas lejos del punto de lanzamiento.

El dron de largo alcance Vanilla de EEUU. ZaBarr Jones/Defenceblog Omicrono

Todo ello sin tener que recuperar y volver a lanzar el dron varias veces. ¿Qué significa esto? Muy sencillo: un único dron UAS Vanilla puede cubrir vastas extensiones de terreno u océano en una sola misión.

Platform Aerospace asegura que su aeronave es capaz de mantenerse en el objetivo durante días o explorar miles de kilómetros en un solo vuelo.

En el apartado técnico, el Vanilla destaca por su capacidad para actuar como un centro de datos móvil gracias a su suite de sensores multiespectrales, que integran visión infrarroja y diurna para una vigilancia avanzada en múltiples longitudes de onda.

Además, su configuración como nodo de retransmisión de señales resuelve uno de los mayores retos tácticos actuales: la pérdida de conectividad en zonas de orografía compleja o infraestructuras limitadas.

Esta dualidad permite que el dron no solo observe el entorno con precisión quirúrgica, sino que garantice la comunicación fluida entre unidades terrestres y centros de mando, funcionando como una torre de telecomunicaciones aérea.

Al incluir no solo la aeronave, sino también un paquete integral de soporte técnico, ingeniería y logística, las autoridades confirman que el programa busca una disponibilidad sostenida para misiones reales y pruebas de largo alcance.