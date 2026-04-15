El dron cirujano para operar a soldados en el campo de batalla: de poder controlar las hemorragias a extraer metralla

Rescates de película como el protagonizado por el soldado estadounidense perdido en Irán demuestran cómo la tecnología más sorprendente está siendo una pieza clave en los conflictos actuales. Si los drones son parte intrínseca de guerras como las de Ucrania o Gaza, en el futuro estos robots aéreos no solo servirán de vigilancia y armas de ataque, también podrán operar en pleno combate.

Tradicionalmente se ha planteado el uso de drones como vehículos de transporte aéreo y, en pleno conflicto, como portadores de armas o sistemas de vigilancia. En una visión más positiva, ante emergencias, estos equipos se usan como transporte urgente de material médico o alimentos, pero podrían ofrecer un servicio más activo.

Desde India llega una propuesta que daría una última vuelta al uso de los drones en situaciones extremas, como cirujanos de emergencia allí donde no pueden llegar los efectivos y en casos en los que trasladar al herido sería peligroso para la vida.

La empresa india SS Innovations (SSI) presentó hace días su dron cirujano, un equipo médico pensado para llevar la asistencia más urgente a lugares remotos. El primer pensamiento de la empresa apunta a los soldados heridos en zonas de difícil acceso en pleno campo de batalla, pero que más adelante se aplicaría a otras situaciones de emergencia.

El concepto es una fusión entre dos máquinas que ya se están usando ampliamente en diferentes países como España, empezando por los drones y terminando por los robots cirujanos. El dron se presentó en la tercera edición de la conferencia mundial de tecnología médica robótica SMRSC 2026. En ese mismo congreso, la compañía india también presentó el concepto Operion: un quirófano móvil e independiente de la plataforma que puede desplegarse rápidamente.

Dron cirujano

Bajo el nombre de Proyecto SSI Vimana, sus responsables aseguran que el sistema será capaz de controlar hemorragias, realizar suturas, descomprimir el tórax o extraer metralla, estabilizando al paciente para poder evacuarlo de forma segura después.

Este robot aún se encuentra en fase de pruebas, es un concepto que (según la empresa) podría comenzar el año que viene a salvar vidas en el campo de batalla y quizás, más adelante, sirva también para el rescate en desastres naturales o accidentes.

Presentación de dron cirujano, Vimana Aero SSInnovations Omicrono

Este dron se guiará por GPS para volar un máximo de 30 minutos hasta el lugar de rescate. Allí podrá trabajar un tiempo similar en la operación de algún soldado herido.

Para las operaciones médicas, integra dos brazos robóticos en miniatura con manipuladores. Como instrumental, cuenta con herramientas quirúrgicas de cinco milímetros como fórceps, electrocauterio, tijeras, portagujas y aspiradores.

Al igual que los robots cirujanos que ya se utilizan en hospitales de España, esta máquina permite su control remoto. El cirujano puede estar a salvo a kilómetros de distancia, operando con las herramientas.

Rama Krishna Reddy, director de tecnología de SS Innovations, ha explicado a Interesting Engineering que parte del objetivo es proteger el sistema frente a posibles hackeos antes de su implementación final en el campo de batalla. Además, la empresa asegura que otro objetivo claro es el uso del dron en accidentes de tráfico y desastres naturales.

Esta empresa se ha especializado en la tecnología médica con robots pensados para asistir tanto dentro como fuera de los hospitales. Así, plantea soluciones como SSI Mantra, que se compone de un centro de mando y el robot en la mesa de operaciones.

El especialista humano cuenta con una unidad con pantalla y controles y pedales desde los que manipular cada uno de los brazos de la segunda unidad. Por su parte, el robot es un conjunto de gran tamaño que puede integrar de 3 a 5 brazos al mismo tiempo, cada uno con movilidad independiente.

SSI Mantra, robot cirujano SSInnovations Omicrono

En tercer lugar, se situaría un equipo de visión para el personal dentro del quirófano y con tecnología para sostener el resto del hardware como sistemas de alimentación ininterrumpida.

Años salvando vidas

Los drones llevan años salvando vidas. Su capacidad de transporte rápido por aire les confiere una ventaja frente a ambulancias o helicópteros, una vía para transportar material médico de urgencia como un desfibrilador para personas en el lugar del accidente.

Estos vehículos aéreos no tripulados empezaron sirviendo como transporte para medicinas e incluso órganos, y ahora son el soporte de máquinas que con ayuda de otros humanos puede realizar complejas operaciones fuera de los quirófanos. El MIT, por ejemplo, diseñó hace más de tres años un dispositivo portátil capaz de cortar las hemorragias en accidentes. El robot analiza de forma independiente la zona afectada y la correcta colocación de los instrumentos, al mismo tiempo que guía al operario sin formación quirúrgica.

Hasta el momento, la mayoría de equipos robóticos que se usan en un ámbito médico cuentan con la supervisión de profesionales de carne y hueso. Utilizan estas máquinas como apoyo para alcanzar una precisión minuciosa o para acelerar el trabajo. Sin embargo, algunos proyectos ya persiguen la autonomía de los robots quirúrgicos, los cuales pueden aprender por imitación.

Así se dibuja un futuro en el que la atención médica más delicada y urgente podría estar más cerca de quienes la necesitan, tras un accidente o en plena guerra.