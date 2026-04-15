Confirmado por el Gobierno: transformarán una pequeña presa en una megabatería de 280 MW contra los apagones

El apagón que sufrió España en abril del año pasado y que paralizó el país puso de manifiesto la vulnerabilidad de la red eléctrica nacional y la urgencia de contar con sistemas de respaldo robustos. En este contexto, el Gobierno tiene un plan: transformar una pequeña presa en una megabatería de 280 MW.

Concretamente, el Gobierno ha activado los primeros mecanismos para transformar el embalse de Navamuño, situado en Salamanca, en una megabatería hidráulica de 280 MW.

Un proyecto que es pieza fundamental del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE), cuya misión es garantizar que la transición hacia las renovables sea segura, estable y eficiente en momentos de crisis o alta demanda.

La tecnología que dará vida a esta instalación es el bombeo hidráulico reversible, un sistema que funciona de manera similar a una batería convencional pero a escala gigante.

En lugar de celdas químicas,este sistema utiliza la fuerza de la gravedad y el agua para almacenar energía. Durante las horas de exceso de producción renovable, cuando la generación solar o eólica supera la demanda, usa ese excedente eléctrico para bombear agua desde un depósito inferior hasta uno superior.

Embalse de Navamuño. iagua Omicrono

Cuando la red vuelve a necesitar un aporte extra, el agua se libera para descender a través de turbinas, generando electricidad de nuevo y enviándola directamente a los hogares e industrias de forma inmediata.

Las especificaciones técnicas proyectadas para Navamuño sitúan a la central como uno de los nodos de almacenamiento más potentes de la región. Se prevé una potencia de 280 MW y una capacidad de almacenamiento de 2,24 GWh, lo que se traduce en la capacidad de suministrar energía de forma ininterrumpida durante aproximadamente ocho horas.

Este "colchón energético" es vital para reducir los denominados vertidos renovables, que son las pérdidas de energía que se producen cuando las fuentes limpias generan electricidad que no puede ser consumida ni almacenada.

Actualmente, el sistema español pierde un 14% de su producción renovable, y el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es recortar ese desperdicio hasta el 6% antes de 2030.

El proyecto se encuentra todavía en una fase preliminar de planificación. La Dirección General del Agua ha adjudicado recientemente los estudios técnicos y la evaluación ambiental a una unión temporal de empresas liderada por la ingeniería TYPSA.

Este periodo inicial de trabajos tiene un plazo de 24 meses, durante los cuales se definirá si Navamuño mantiene su estatus de proyecto prioritario. La construcción de la central no se iniciará hasta que se garantice su viabilidad técnica y económica, asegurando que el diseño sea capaz de estabilizar la red eléctrica sin comprometer la infraestructura hidráulica ya existente en Salamanca.

Cabe señalar que el desarrollo de esta megabatería estará condicionado por un examen exhaustivo de su grado de impacto ambiental: la instalación deberá superar una Evaluación Ambiental Estratégica que analizará factores críticos como la salud de los ecosistemas locales, el respeto a los caudales ecológicos y la compatibilidad con los usos del agua actuales, como el consumo humano o el riego.

La ubicación definitiva y las características de las turbinas dependerán directamente de la presencia de espacios protegidos y de la capacidad del entorno para absorber una infraestructura de este calibre, lo que determinará si el proyecto de Navamuño sigue adelante o debe ser modificado dentro del programa nacional.

Si los borradores actuales superan todas las barreras administrativas y ambientales, se estima que los primeros concursos de construcción podrían convocarse en el año 2027; y que la megabatería entre en funcionamiento como tarde en 2035.