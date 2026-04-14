Ya es oficial: Amazon presenta su nueva antena Leo para aviones que ofrece internet ultrarrápido durante los vuelos

Amazon ha sorprendido anunciando su nueva antena para aviones Leo, que utiliza el servicio de internet por satélite de la compañía, que anteriormente se conocía como 'Project Kuiper', y que compite con Starlink de Elon Musk, que se ofrecerá gratis con Iberia.

El gigante tecnológico ha anunciado la llegada de su antena de aviación Amazon Leo, que permitirá que los pasajeros y la tripulación de las aerolíneas comerciales "disfruten de un alto rendimiento desde la puerta de embarque hasta la de llegada".

La nueva antena cuenta con numerosas características de diseño para aumentar la eficiencia operativa de las aeronaves y aerolíneas y es ideal para una variedad de aplicaciones en aviación: desde aviones comerciales de fuselaje ancho hasta aviones regionales.

"Ofreciendo velocidades de hasta 1 Gbps de bajada y 400 Mbps de subida desde una sola antena: lo suficientemente simple para instalarse en un solo día, y lo suficientemente potente para soportar una cabina entera llena de streaming, navegación, trabajo y más, de puerta a puerta", ha señalado Amazon en X (Twitter).

La nueva antena Amazon Leo cuenta con una tecnología de matriz en fase de dúplex completo que permite alcanzar las velocidades mencionadas anteriormente y la empresa ha asegurado que solamente una unidad puede proporcionar el ancho de banda suficiente para una conectividad de alta calidad en todas las clases de asientos.

Una persona usando internet en el avión gracias a Amazon Leo. Amazon Omicrono

"Amazon Leo puede conectar a todos los pasajeros y la tripulación de un avión con una velocidad que permite realizar cualquier actividad sin problemas, ya sea que los pasajeros quieran jugar, ver una película, escuchar música o colaborar con sus compañeros en un proyecto", ha afirmado en un comunicado Trevor Vieweg, director de negocios globales de Amazon Leo.

Amazon Leo comparte parte de la tecnología principal de la antena Leo Ultra y ha sido diseñada para las exigencias y tensiones de la aviación, lo que implicó prescindir de piezas móviles para reducir el tiempo de inactividad de mantenimiento.

Incluso que fuera capaz de soportar condiciones climáticas y temperaturas extremas, garantizando así un rendimiento fiable durante los vuelos internacionales. La antena se instala en la estructura exterior del avión, utilizando conectores de grado aeronáutico para conectarse a los sistemas de alimentación de la aeronave y comunicarse con los sistemas interiores.

Además, cuenta con unas dimensiones de 147 cm de largo, 76 cm de ancho y 6,6 cm de alto; por lo que su aspecto compacto minimiza la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible. Su diseño sencillo, con módem integrado y montaje optimizado, permite una instalación en un solo día.

Estructura y diseño de la nueva antena de aviación Amazon Leo. Amazon Omicrono

El gigante tecnológico ha explicado que, mientras los aviones sobrevuelan a 933 kilómetros por hora, la antena se conecta a nuestra red estableciendo un enlace con un satélite Amazon Leo que se encuentra en órbita terrestre baja.

El sistema transfiere el enlace automáticamente entre satélites para seguir el movimiento del avión. La señal baja a tierra mediante antenas conectadas por fibra óptica, enlazando directamente con AWS, internet o redes corporativas privadas.

Amazon Leo está construyendo más de 300 estaciones terrestres para optimizar la velocidad y resiliencia de su red. El sistema utiliza enlaces láser entre satélites para garantizar conexión en zonas críticas, como océanos y polos, donde la conectividad aérea históricamente fallaba.