Corea cambia las normas: casas más baratas con hormigón y madera que se pueden construir en cualquier parte

La construcción en zonas de montaña es difícil y costosa por la necesidad de nivelar el terreno; pero podemos aprender un poco de nuestros abuelos, o de lo que están haciendo en Corea del Sur, y abrazar las formas del terreno con este nuevo método de construcción.

Esta casa, que ha recibido el nombre de Shin-Dae-Ri, ha sido diseñada por BRBB Architects en Corea del Sur, y construida en Hoengseong para una pareja de ancianos que quieren retirarse lejos de la capital del país, Seúl, en busca de la calma y la paz.

La vivienda se asienta en un terreno con pendiente, y eso supuso un desafío para los arquitectos, que optaron por conservar la topografía básica del terreno; para ello, adoptaron un diseño basado en dos niveles claramente diferenciados.

Por una parte, una base de hormigón visto funciona como un "zócalo" que sigue la topografía, como si fuese una extensión de la propia montaña; la estructura sólida ha sido construida "in situ", en vez de transportarla desde otra localización, lo que ayuda a contener los costes.

El hormigón proporciona inercia térmica, en otras palabras, absorbe el calor durante el día y lo libera durante la noche, mejorando la eficiencia energética de la casa al no precisar de tanta calefacción durante las horas más frías.

Casa Shin-Dae-Ri BRBB Architects Omicrono

De la misma manera, la estructura de hormigón es ideal para este tipo de clima montañoso, ya que ofrece protección contra la humedad del suelo.

Sobre el hormigón se encuentra el segundo nivel, dos estructuras de madera unidas con diferente orientación y tejado a dos aguas, colocadas de manera independiente y ligeramente rotadas entre sí. Una elección que no es únicamente por estética, sino que permite que cada sección de la casa se oriente hacia diferentes elementos del paisaje: por una parte, un denso bosque cercano, por otra, un valle.

Casa Shin-Dae-Ri BRBB Architects Omicrono

Igualmente, el uso de madera para la estructura superior permite aligerar la carga sobre la base, además de ofrecer mejores propiedades aislantes. Y el uso de aleros profundos, que proyectan sombra en verano pero permiten la entrada de luz en invierno, también ayuda a mejorar la eficiencia energética.

El uso de materiales sigue ganando importancia en el interior de la casa, con el uso de contrachapado de abedul en las paredes y techos de las plantas superiores para facilitar la transición entre el hormigón frío del nivel inferior y la calidad de la madera superior, según presumen sus creadores.

Casa Shin-Dae-Ri BREBB Architects Omicrono

Las grandes ventajas de usar una base de hormigón son evidentes en una construcción como esta. En vez de nivelar la parcela, un proceso costoso y agresivo para la localización, la casa se adapta a la pendiente. Los muros de hormigón también forman un patio que actúa como una habitación exterior privada que no requiere de vallas para evitar miradas indiscretas.

Este modelo puede ser adaptable a muchas localizaciones montañosas, incluyendo en muchos lugares de la geografía española, especialmente en el norte de la península. La técnica del zócalo se adapta perfectamente a terrenos inclinados sin necesidad de obras mayores.