Mañana habrá colas virtuales por este aire acondicionado de Xiaomi antes de que termine la oferta: cuesta 599 euros

Durante el mes de abril, Xiaomi está celebrando el Fan Festival, un gran evento anual con el que la compañía conecta con sus usuarios más entusiastas y les recompensa con una gran cantidad de ofertas en toda su gama de productos.

Eso incluye dispositivos que normalmente no vemos rebajados, así que es una gran oportunidad para conseguirlos; hablamos del Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW, un aire acondicionado muy potente y eficiente.

Gracias a esta oferta, podemos conseguir el aire acondicionado de Xiaomi por 599 euros, en vez de los 699 euros que cuesta normalmente; una rebaja de 100 euros que es muy suculenta, pero también es temporal.

Y es que si queremos conseguir esta oferta tenemos que darnos prisa, porque termina el próximo 13 de abril; a diferencia de otras ofertas de Xiaomi del Fan Festival, que duran todo el mes, para el aire acondicionado hay una ventana que tenemos que aprovechar.

Y deberíamos aprovecharnos, porque el aire acondicionado de Mijia se presenta como una de las mejores alternativas que tenemos para prepararnos para el verano. Como su nombre indica, tiene una potencia de 3,5 kW en frío, aunque también podemos usarlo en invierno por su potencia de 3,6 kW en calor.

Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5 kW Xiaomi

Esto es ideal para enfriar estancias de entre 15 y 25 metros cuadrados, como un salón de estar, aunque evidentemente también es perfecto para habitaciones más pequeñas. Y, según Xiaomi, no tendremos que esperar mucho para notar los resultados, con el enfriamiento rápido de 30 segundos.

Pero sin duda alguna, el punto fuerte de este aire acondicionado se encuentra en la eficiencia energética, hasta el punto de que Xiaomi lo considera un "nuevo hito" en este apartado tan importante durante estos días.

El Mijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW ofrece una eficiencia de enfriamiento A+++ y eficiencia de calentamiento A+++ (esto último en climas cálidos), lo que nos ayudará a reducir la factura de la electricidad.

Xiaomi consigue esto gracias al nuevo sistema inversor de CC completo, con una válvula de expansión electrónica que promete un mayor ahorro de energía, estabilidad mejorada y una vida útil más larga en comparación con otros aires acondicionados. Todo ello, manteniendo un ventilador de caudal cruzado de 108 mm para mejorar el flujo de aire.

También se trata de un aire acondicionado inteligente, basado en la inteligencia artificial de Mijia para obtener una eficiencia energética mejorada en un 27%, gracias a un modo de ahorro de energía que se adapta al entorno y controla el límite de la temperatura automáticamente.

El aire acondicionado de Xiaomi se puede controlar con el móvil Xiaomi

También podemos controlar el aire acondicionado desde nuestro móvil de manera remota, por ejemplo, para activarlo antes de llegar a casa, y se integra perfectamente en el ecosistema Xiaomi Home para el hogar inteligente. Eso también permite el control por voz, con compatibilidad con Google Home y el asistente de Google.

En definitiva, esta puede ser una gran opción para estar listos para el verano, aunque como hemos dicho, si nos interesa este descuento será mejor que nos demos prisa, porque prevemos que será uno de los productos más exitosos de este Fan Festival.