China da un paso histórico: despliega el primer robot humanoide del mundo ideado para realizar tareas domésticas

China es uno de los países que más está apostando por los robots humanoides, con modelos que pueden desfilar y realizar giros acrobáticos o jugar al tenis devolviendo golpes con precisión. Ahora el país asiático acaba de hacer historia al desplegar el primero para tareas domésticas.

UniX AI, una empresa china de robótica, ha presentado a Panther, que está considerado como el primer robot humanoide de servicio del mundo en entrar en funcionamiento en hogares reales.

Se trata de un robot humanoide de tercera generación que mide aproximadamente 1,60 metros, pesa alrededor de 80 kilogramos y cuenta con una batería que le ofrece una autonomía de hasta 16 horas.

Panther es un robot humanoide que cuenta con 34 articulaciones de alto grado de libertad, incluyendo los primeros brazos biónicos de 8 grados de libertad producidos en masa del mundo y pinzas adaptativas para mayor precisión.

UniX AI ha señalado en un comunicado que el diseño de su robot humanoide se centra especialmente en la facilidad de uso y rendimiento fiable en entornos interiores complejos.

Realiza tareas domésticas

Panther es un robot humanoide con dos ruedas y dos brazos, que se ha diseñado para su uso en hogares, industrias y comercios.

El robot está equipado con un chasis omnidireccional, con dirección y tracción en las cuatro ruedas (4WS+4WD), lo que permite un movimiento ágil y un funcionamiento estable en entornos interiores complejos.

#UniXAI robot #Panther is now on duty. From managing wake-up calls, controlling home appliances to organizing tasks & cooking, #Panther offers a comprehensive range of household services in residential environments, serving the public into daily life! https://t.co/uvrFZwhfuL pic.twitter.com/njGPXDysiJ — Unix AI (@RoboticsUnixAI) March 25, 2026

La empresa ha señalado que su robot ofrece una manipulación precisa y flexible, y está equipado igualmente con cámaras, sensores y sistemas de entrada de audio para reconocer objetos, navegar en interiores e interactuar con las personas.

Panther ya ha demostrado su capacidad para realizar tareas domésticas como despertar a los usuarios, preparar el desayuno, limpiar las habitaciones, organizar los artículos del hogar y hasta usar determinados electrodomésticos.

Incluso es totalmente capaz de clasificar y mover objetos. La compañía china ha asegurado que el robot se ha diseñado para gestionar secuencias de tareas domésticas de forma continua y eficiente; en lugar de ir de una tarea a otra, puede tener sus rutinas de deberes diarios.

"Gracias a nuestra trinidad integrada de algoritmos, hardware y aplicaciones, ya hemos pasado de la validación en laboratorio a la entrega a gran escala, y del despliegue local a la expansión global", ha afirmado Fred Yang, fundador y director ejecutivo de UniX AI.