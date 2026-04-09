Dreame cambia las normas de la limpieza: su nueva aspiradora que se convierte en fregona permite dar una sola pasada

La limpieza del hogar es más fácil que nunca gracias a los nuevos robots de limpieza, aspiradoras eléctricas y fregonas; pero ¿y si fuese incluso más sencillo, tanto como dar una pasada? Ese futuro podría estar aquí ya, a juzgar por lo nuevo de Dreame.

La marca ha presentado hoy la Z30 Pro Aqua, su nueva aspiradora eléctrica sin cables para España que tiene un 'secreto': también es una fregona eléctrica. Ahora bien, eso no es especialmente llamativo; ya hay dispositivos similares en el mercado que aspiran y lavan.

La clave es que este nuevo modelo de Dreame es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, aspirar y lavar, con una sola pasada; en efecto, ya no tenemos que usar varios aparatos o cambiar entre diferentes modos.

A efectos prácticos, tenemos limpieza en mojado y aspiración en seco en el mismo dispositivo y en la misma pasada, lo que ha motivado a Dreame a declarar que la Z30 Pro Aqua pertenece a una categoría completamente nueva y no se puede comparar con otras fregonas o aspiradoras.

La clave para que esto funcione se encuentra en AquaCycle 2.0, el nuevo sistema de limpieza sincronizado de cuatro fases: rociar, raspar, fregar y aspirar, que permiten eliminar tanto la suciedad húmeda como la seca, cubriendo todas nuestras necesidades.

Gestión de agua de tres zonas de la Dreame Z30 Pro Aqua Dreame

No ha sido sencillo. Para conseguirlo, Dreame ha creado un sistema de gestión de agua de tres zonas, algo necesario para separar el agua limpia, el agua sucia y los residuos sólidos en compartimentos independientes. Para evitar los enredos, los peines tradicionales han sido sustituidos por dos raspadores motorizados que cortan activamente el pelo, manteniendo el cepillo despejado.

La base, que es propia de este modelo, es capaz de limpiar y secar automáticamente el rodillo con aire caliente a 70 ºC, lo cual reduce el mantenimiento manual necesario y prepara el cepillo para el siguiente uso sin que tengamos que hacer nada, evitando la formación de moho y malos olores.

Base con limpiador de rodillo de la Dreame Z30 Pro Aqua Dreame

Dreame promete que la Z30 Pro Aqua es capaz de fregar hasta 40 minutos de limpieza en húmedo con una cobertura de hasta 290 m², además de ofrecer una autonomía de 90 minutos; para ello, cuenta con una batería LiPo (polímero de litio) de alto rendimiento.

Para potenciar esta aspiradora, Dreame ha usado su nueva tecnología TurboMotor para obtener hasta 28.000 Pa de potencia de succión constante para levantar pelo de mascotas, polvo fino, migas y suciedad incrustada. El sistema de filtración de cinco capas captura el polvo fino y las partículas como el polen con una eficiencia de hasta el 99,99%.

El mero hecho de que esta aspiradora también friegue al mismo tiempo ya debería hacerla muy atractiva en los hogares españoles por el tiempo y el espacio que puede ahorrar. La Dreame Z30 Pro Aqua estará disponible en España a partir del 22 de abril, con un precio de 599 euros como su dispositivo puntero, y se podrá comprar en la web oficial de Dreame, Amazon y otros distribuidores como El Corte Inglés.