Israel destruye una flota de helicópteros Mi-17 cerca de la capital de Irán: diseño ruso e ideados para transportar tropas

La guerra en Oriente Medio escala con nuevas amenazas y ataques. Donald Trump ha advertido que destruirá centrales eléctricas e infraestructuras civiles si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, mientras el ejército israelí ataca diversos objetivos en territorio iraní: desde la planta petroquímica de Marvdasht hasta una flota de helicópteros Mi-17 cerca de Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han compartido un nuevo vídeo en redes sociales en las que muestran el ataque a helicópteros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en dos instalaciones de aviación en la zona de Teherán.

En las imágenes se muestra la destrucción de una flota de helicópteros de la serie Mi-17 en el helipuerto de Fath en Karaj, al oeste de la capital iraní. Un ataque cuyo alcance ha sido confirmado por el analista de aviación Babak Taghvaee, identificando las aeronaves objetivo y el armamento utilizado.

Las imágenes de las FDI muestran al menos un helicóptero destruido que ya estaba en tierra sin palas de rotor, probablemente en mantenimiento, cuando fue alcanzado. Los ataques no solo neutralizaron las aeronaves operativas: arrasaron los fuselajes por completo, cerrando cualquier vía de restauración o aprovechamiento de piezas.

El arma identificada en el ataque es un misil de crucero Dalila, de desarrollo israelí y capaz de alcanzar objetivos fijos y móviles a distancia de seguridad. Un arma que está pensada para ser lanzada desde aeronaves y que puede permanecer sobrevolando una zona objetivo antes de ejecutar un ataque.

BREAKING: Early this morning, the Israeli Air Force targeted helicopters of the IRGC Ground Force Aviation Branch as well as Yas Helicopter Services Company at Fat'h Heliport in Karaj, west of Tehran, Iran. They published footage showing the destruction of Mi-17V-5 and Mi-171E… pic.twitter.com/ryfQCBgkMk — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 6, 2026

En cuanto a los helicópteros destruidos, se trata de los Mi-17V-5 y Mi-171E, que son variantes de la familia de helicópteros de transporte medio Mi-17, de diseño ruso, ampliamente utilizados por unidades de aviación militar y paramilitar en Oriente Medio y Asia Central.

Según informan desde Defenceblog, la rama de aviación de las Fuerzas Terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) utiliza este modelo para el transporte de tropas, apoyo logístico y, potencialmente, para la inserción en operaciones especiales.

El Mi-17V-5 es la variante militar más avanzada de la familia, equipada con dos motores Klimov TV3-117VM de 2.200 HP cada uno, capaz de alcanzar los 250 kilómetros por hora y transportar hasta 36 soldados o 4.000 kilogramos de carga.

Su cabina está adaptada para el vuelo nocturno y puede operar con un solo motor en caso de avería. En su configuración de combate, puede portar cohetes no guiados, cañones de 23 mm y misiles antitanque, lo que lo convierte en una plataforma de asalto versátil.

El Mi-171E, por su parte, es la versión de exportación multipropósito de la misma familia, con una capacidad de carga externa de hasta 5.000 kg mediante grúa y capacidad para 37 soldados equipados.

Aunque no lleva armamento integrado de serie, su versatilidad lo hace apto para transporte de tropas, evacuación médica, búsqueda y rescate, e incluso operaciones de inserción de fuerzas especiales.