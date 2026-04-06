Rusia revela uno de sus grandes secretos militares: prueba en el campo de batalla un nuevo sistema de mortero robótico

La guerra en Ucrania está sirviendo para ver el gran arsenal tecnológico de ambos bandos. En el caso de Rusia, las tropas de Vladímir Putin ya han desplegado raros drones de reconocimiento y ahora ha mostrado uno de sus grandes secretos militares: un nuevo sistema de mortero robótico.

Rusia ha publicado un breve vídeo en el canal NRTK de unas pruebas de campo en el que muestran un nuevo sistema de combate terrestre no tripulado denominado 'Kuryer' que está equipado con un módulo de mortero automatizado llamado 'Bagulnik-82', según revelan en Defenceblog.

En las imágenes se puede ver al sistema funcionando con una torreta giratoria que alberga el tubo del mortero y un mecanismo de carga automático. Lo llamativo es que, tras cada disparo, un brazo mecánico recupera y carga un nuevo proyectil en apenas cinco segundos.

El módulo 'Bagulnik-82' era desconocido para el público hasta ahora. Los analistas han señalado que este sistema podría derivar del '2B24' que es un mortero ligero de 82 milímetros que ya usa Rusia y que es ideal para integrar en vehículos al ofrecer un peso bajo y unas dimensiones compactas.

Aunque los expertos no han descartado que se trate de un arma de 82 milímetros completamente nueva y optimizada para esta tecnología. Cabe señalar que, por su parte, el 'Kuryer' es un vehículo terrestre no tripulado sobre orugas.

❗️🇷🇺Russian military are testing the ground robotic complex "Kurier" equipped with the "Bagulnik-82" mortar armament module.



The module is fitted with a manipulator for loading mortar rounds. pic.twitter.com/79kKwxqx02 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 6, 2026

El nuevo sistema, al montar un mortero en una torreta giratoria y estabilizada en lugar de una configuración fija de disparo frontal, cuenta con la capacidad de atacar objetivos en un arco más amplio sin necesidad de reposicionar el vehículo en todo momento.

Las imágenes sugieren que el sistema ruso ha alcanzado al menos una etapa de prototipo funcional capaz de realizar fuego real. Una tecnología que permite que los equipos convencionales de mortero no sean los más vulnerables de una formación de infantería.

Y es que estos soldados están expuestos tanto durante el despliegue como en el disparo y el lanzamiento, y sujetos a fuego de contrabatería rápido.

Un sistema robótico autónomo que dispara, se reposiciona y vuelve a disparar sin necesitar personal en el punto de lanzamiento elimina ese punto débil y permite a los comandantes llevar fuego indirecto allí donde sería suicida enviar soldados.

Queda por ver si el 'Kuryer' con el 'Bagulnik-82' dará el salto de las pruebas al campo de batalla real, pero las imágenes ya lo confirman: Rusia ha convertido en hardware funcional lo que hace poco era solo un concepto sobre el papel.