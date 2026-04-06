EEUU tenía un arma secreta: así es CSEL, el dispositivo clave que permitió rescatar al segundo piloto del F-15 derribado en Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó el pasado domingo, 5 de abril, el rescate del segundo piloto desaparecido en Irán tras el derribo de un caza de combate F-15 cuando realizaba una operación en el sur del país.

Las fuerzas de EEUU lograron rescatar con vida, aunque "gravemente herido y tras permanecer siete horas en territorio enemigo", al copiloto del caza derribado en Irán tras una intensa misión de búsqueda y rescate.

El suceso tuvo lugar el viernes 3 de abril y supuso el primer derribo de un F-15 en territorio iraní desde que se iniciara la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de EEUU e Israel del pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, mientras que el copiloto estuvo desaparecido —permaneció escondido en una grieta de una montaña—, lo que provocó una operación de búsqueda y rescate en combate; mientras que Irán ofreció una recompensa a quien lo encontrara.

Unas labores de búsqueda que estuvieron marcadas por fuego cruzado entre los helicópteros estadounidenses desplazados y los iraníes que se encontraban en tierra, y para la que EEUU desplegó aviones C-130, helicópteros de rescate y decenas de aeronaves. Aunque la clave para encontrar al piloto fue un dispositivo llamado CSEL.

Así es CSEL

Conocido como CSEL (siglas de Combat Survivor Evader Locator), este dispositivo fue clave para el rescate del segundo piloto estadounidense en Irán. Se trata de un dispositivo de comunicación basado en satélites que pesa aproximadamente 800 gramos.

Fabricado por Boeing, este aparato forma parte del equipo de muchas misiones aéreas de riesgo y se suele colocar cerca del pecho o la parte superior de la cintura para un acceso rápido, ya que es compacto y ligero.

Un soldado estadounidense con un dispositivo CSEL. Boeing Omicrono

El CSEL está diseñado para soportar fuerzas extremas de supervivencia y para transmitir datos cifrados al instante. Su aspecto se asemeja a una robusta radio militar combinada con un ordenador de mano.

En cuanto a la conectividad, opera en dos modos: por línea de visión mediante una antena externa corta, o vía satélite a través de su antena interna. Para zonas con vegetación densa o terreno complicado, admite además una antena externa adicional que refuerza la señal cuando más se necesita.

Este dispositivo envía continuamente coordenadas de ubicación y mensajes cortos cifrados como "estoy herido" o "necesito extracción" mediante señales de salto de frecuencia rápido, dificultando así su detección por parte de los sistemas de guerra electrónica enemigos.

Por lo que permite a un soldado aislado ser localizado sin delatar su posición y para ello, además de la comunicación cifrada, usa un GPS que está protegido contra interferencias o engaños. Asimismo, el dispositivo puede recibir información.

Un soldado estadounidense con un dispositivo CSEL. DVIDS Omicrono

Por ejemplo, los equipos pueden enviar al militar aislado instrucciones, avisos de peligro o rutas seguras desde los centros de rescate.

CSEL también incluye mapas, rutas y datos de la misión, que se cargan antes del vuelo; y puede confirmar la identidad del piloto mediante sistemas de verificación para que no haya errores durante la operación de rescate. Incluso puede emitir una señal abierta de emergencia.

Sin embargo, esto último alertaría a los enemigos. CSEL, que es de uso militar exclusivamente, tiene un precio de unos 10.000 dólares (8.665 euros al cambio aproximadamente) la unidad y cuenta con resistencia al agua pudiendo sumergirlo hasta 10 metros de profundidad y una batería que puede durar hasta 21 días en modo de espera.