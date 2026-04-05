Así es The Light House: la casa vertical de  257 m² fabricada con cajas apiladas y preparada contra inundaciones

En Amsterdam hay una isla artificial donde la el sector de la construcción está explorando nuevas formas de crear viviendas confortables y resistentes. Hogares como The Light House que invitan a explorar sus espacios iluminados y conocer su diseño respetuoso con el medioambiente.

Más de 250 metros cuadrados de vivienda no los disfruta cualquiera, menos si quiere construirla por su cuenta y dispone de un pequeño terreno en una región azotada por las inundaciones. Parece un proyecto de riesgo, pero no imposible.

Studioninedots, un estudio de arquitectura y diseño con sede en Ámsterdam, ha diseñado una casa familiar descartando la distribución más tradicional. Esta innovación surgió a través de la petición de una pareja que quería construir una vivienda que fomentara su vínculo.

Se ha construido en Centrumeiland, el nuevo barrio de la isla artificial de Ámsterdam donde reside la pareja. Esta región permite a los propietarios construir sus propias viviendas, pero con estrictas condiciones para adaptarse al clima de la región y reducir la contaminación con diseños arquitectónicos autosuficientes.

En vertical

Cuando se piensa en una casa, ya sea un apartamento o un chalet, lo habitual es que el concepto tenga un diseño horizontal. Cuánto más se disponga de espacio, más se suele ampliar la planta hacia los lados.

Sin embargo, algunos proyectos han decidido romper con esta costumbre y sorprender con diseños verticales que, a pesar de lo que se pueda pensar en un primer proyecto, prometen una sensación de amplitud y comodidad similar a las casas horizontales.

The Light House Studioninedots Omicrono

Con este reto en mente, el estudio ideó Light House, una vivienda vertical que ubica cada una de las actividades principales de la familia en diferentes espacios y las apila de forma ingeniosa. La casa cuenta 257 m² de espacio repartido en múltiples estancias a diferentes alturas, incluso con plantas de interior arraigadas a los cimientos de la casa.

La capital neerlandesa tiene una larga tradición de edificios verticales, su arquitectura más tradicional y la que tanto fotografían los turistas se compone de fachadas verticales y estrechas de ladrillo que aprovechaban el pequeño espacio en el que se podía construir alrededor de los canales.

Así, en la ciudad una visita indispensable es la considerada como la casa más estrecha del mundo con solo 2,37 metros de ancho. Llamada Kleine Trippenhuis o casa del cochero es un buen ejemplo de la tradición arquitectónica de la ciudad, aunque el diseño de Studioninedots no ha pretendido superar esta estrechez.

En este nuevo edificio, la disposición de las cajas es clave. Se ubican unas dentro de otras, unas encima de otras y otras debajo, creando espacios abiertos y dinámicos que se conectan entre sí sin perder su propia identidad.

Diseño de The Light House Studioninedots Omicrono

"Al recorrer el espacio que se abre naturalmente entre las cajas, descubrirás rincones íntimos ideales para relajarse o trabajar, o espacios abiertos y dramáticos que propician la máxima interacción y crean una mayor sensación de conexión con el entorno", explica Metin van Zij, socio del estudio. "Esta interacción entre espacios abiertos y cerrados inspira nuevas e inesperadas formas de uso y conexión".

En vez de situar el salón en la planta baja, junto a la cocina y otros espacios comunes, y colocar los dormitorios en las plantas superiores, el curioso recorrido que describen las cajas de esta casa culmina en una sala familiar situada a 14 metros de altura. El espacio recibe luz de grandes ventanales arqueados y da acceso a una terraza exterior desde donde toda la familia puede disfrutar de impresionantes vistas del lago IJmeer.

Acero, madera y vidrio

Por fuera, la fachada se ha fabricado con mampostería de bloques de vidrio cuadrados en la mitad inferior, así se permite el paso de la luz a la vez que reduce la visibilidad exterior mediante una ligera distorsión de la vista. Los arquitectos presumen de haber colocado 1.650 ventanas en este mosaico de vidrio.

Estructuralmente, Light House se construye como un sistema ligero: una estructura de acero rellena con elementos prefabricados de madera. Esos elementos de rejilla de acero de la fachada trasera, otorgando a la casa una identidad clara y coherente. Los materiales industriales en tonos grises en bruto, reflectantes o translúcidos, crean un juego de texturas, confiriendo al exterior una presencia abstracta pero fluida.

Este enfoque modular y circular permite flexibilidad, facilidad de desmontaje y sostenibilidad a largo plazo. La distribución tampoco es fija y puede cambiar a medida que los niños crecen, las prioridades cambian y surgen nuevas preferencias.

Construida contra inundaciones

Al igual que todas las parcelas en Centrumeiland, Light House gestiona el agua in situ, cumpliendo así con los objetivos de sostenibilidad de la isla, la cual se levantó con arena muy permeable, sin redes pluviales, para filtrar el agua de lluvia al subsuelo y recargar el acuífero.

Cada edificio que se construye en ella debe estar protegido de las inundaciones elevándolo sobre un pequeño montículo ligeramente por encima del nivel de los espacios públicos. Estos montículos, llamados Terpen , se han utilizado en esta región desde la prehistoria para facilitar la vida en zonas de mareas impredecibles.

The Light House Studioninedots Omicrono

La normativa exige que cada parcela debe aportar mínimo 60 L/m² de capacidad de gestión de lluvia (almacenamiento, reutilización y/o infiltración) Además, ninguna de estas viviendas esta conectada a la red de gas natural, como parte de un plan para eliminar gradualmente el uso de calderas domésticas en toda Ámsterdam para 2050.

En su lugar, la calefacción de la isla se suministra mediante un sistema de calefacción centralizado alimentado por bombas de calor, un sistema que tiene la gran ventaja de transferir el calor donde se necesita sin tener que generarlo. Es más, las casas como The Light House integran una bomba de recuperación de calor, paneles solares y un depósito de recogida de agua de lluvia para reducir el consumo de combustible y agua.