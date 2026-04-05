La impresionante furgoneta eléctrica convertida en caravana para ir a cualquier parte: tiene espacio para 5 personas

Las caravanas se han convertido en una opción de viaje consolidada en España, combinando movilidad y comodidad en un mismo vehículo, con modelos autosuficientes gracias a la energía solar e, incluso, algunos con estructuras expandibles. A ellos se une ahora una impresionante furgoneta camperizada con espacio para 5 personas.

Carryboy, el fabricante de accesorios para camionetas con sede en Bangkok (Tailandia), se ha asociado con la marca china Farizon para lanzar una de las furgonetas camper eléctricas más grandes y completas del mercado, cuya presentación tuvo lugar en el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok 2026 y su precio de salida parte de los 74.665 euros.

Denominada Carryboy x Farizon Campervan, la base del proyecto es la Farizon Super Van (SV), una furgoneta de tamaño completo que mide 6 metros de largo que tiene una carrocería sin un pilar B, lo que elimina la columna que normalmente separa la puerta delantera de la corredera trasera y genera una entrada lateral excepcionalmente amplia y diáfana.

En el interior, la distribución aprovecha cada centímetro de la Carryboy x Farizon Campervan. En la parte delantera se ubica el baño completo, mientras que la cocina se extiende hacia la zona trasera de la entrada lateral e incluye un frigorífico de 68 litros accesible tanto desde el interior como desde el exterior, y un cajón extraíble que alberga la placa de inducción y el fregadero, que se recoge discretamente cuando no se usa para dejar la encimera libre.

La tapa con bisagras exteriores del cajón indica que está diseñado principalmente para cocinar en interiores, no para un uso mixto interior-exterior. En la zona trasera se encuentra un salón comedor con sofá en forma de U que tiene capacidad para cinco o seis personas.

Parte del interior de la Carryboy x Farizon Campervan. Carryboy Omicrono

La mesa central se abate para formar la cama inferior, con espacio para dos o tres personas, mientras que una litera superior motorizada se despliega con solo pulsar un botón para alojar a dos más, alcanzando una capacidad total de cuatro o cinco personas.

El almacenamiento también está bien resuelto en la Carryboy x Farizon Campervan: hay armarios ubicados justo dentro de las puertas de carga traseras, compartimentos interiores laterales y accesos inferiores desde el exterior.

Parte del interior de la Carryboy x Farizon Campervan. Carryboy Omicrono

La distribución en forma de O incorpora, además, un hueco central con mosquitera integrada para disfrutar de las vistas exteriores.

Otra de las principales características es que en el techo hay un sistema de carga solar de 650 W alimenta una batería auxiliar independiente, diseñada para mantener todas las comodidades del campamento en funcionamiento el mayor tiempo posible sin consumir la batería de tracción.

En cuanto a la mecánica, la furgoneta monta un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 94 CV y una batería LFP de 82 kWh que ofrece una autonomía de hasta 372 kilómetros por carga, según el fabricante.