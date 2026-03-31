China sorprende con un nuevo robot humanoide: puede desfilar por una pasarela y realizar giros acrobáticos

China sigue marcando el ritmo en robótica humanoide y lo hace con empresas que ya han fabricado 10.000 unidades de estas máquinas y con modelos cada vez más llamativos: desde uno capaz de jugar al tenis hasta el robot humanoide más veloz del mundo o uno nuevo que es capaz de desfilar en pasarelas.

LimX Dynamics, empresa con sede en Shenzhen (China), ha presentado oficialmente a Luna, su nuevo robot humanoide que hizo su primera aparición pública en un festival de influencers en el país asiático.

Durante el evento, Luna realizó una breve demostración desfilando por una pasarela, como si de un modelo se tratara, y ejecutando un movimiento de gimnasia denominado 'giro de ilusión' que sirve para demostrar el equilibrio, la agilidad y el control del movimiento.

El robot humanoide chino se mostró estable a la hora de caminar, con una gran coordinación de sus articulaciones y una fluidez general de sus movimientos. Según la empresa, esta máquina incorpora mejoras en su configuración mecánica y sistema de articulaciones.

Unas mejoras que le permiten alcanzar 33 grados de libertad, pudiendo realizar patrones de movimiento más complejos y un caminar parecido al del ser humano.

LimX Dynamics × Taobao Influencer Night



Luna and Oli take the stage together—opening with a smooth runway walk, a few standout moments, and a red carpet appearance with Michelle Chen.



A quick look at what went down on the cyber runway.#Robotics #limxdynamics… pic.twitter.com/HlDKi7EX0C — LimX Dynamics (@LimX_Dynamics) March 26, 2026

La compañía china no ha publicado todavía la hoja de especificaciones de su nuevo robot, simplemente ha confirmado que se basa en la misma arquitectura que su plataforma humanoide Oli.

Sin embargo, las filtraciones han revelado que Luna mide 165 centímetros de alto y pesa unos 55 kilogramos con la batería instalada, lo que lo sitúa cerca de las proporciones humanas.

El robot humanoide chino es capaz de caminar a velocidades de hasta 5 kilómetros por hora, usa dos cámaras de profundidad Intel RealSense D435i montadas en la cabeza y el pecho, junto con cámaras RGB para el reconocimiento de objetos y las tareas de interacción.

También utiliza la fusión de visión y LidAR, además de Visual SLAM para la navegación en entornos dinámicos y espacios concurridos.

LimX Dynamics ha señalado que Luna está diseñado para un funcionamiento a largo plazo y para su uso en investigación, con sistemas de baterías destinados a soportar ciclos prolongados de desarrollo y pruebas durante varios años.

El hecho de que LimX eligiera el Festival de Influencers de Taobao para presentar a Luna apunta a que la compañía lo concibe para servicios, entretenimiento o entornos de cara al público, más que para uso industrial.

LimX Dynamics ha confirmado que su presentación oficial y la ficha técnica completa de Luna llegarán en un evento específico en abril, donde se revelarán más detalles sobre sus capacidades y aplicaciones.