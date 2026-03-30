Ucrania asesta un duro golpe a Rusia: destruye un avanzado sistema ruso de lanzamiento múltiple de cohetes pesados

Ucrania, que recientemente sorprendió con el uso en el campo de batalla de robots humanoides para tareas de reconocimiento y exoesqueletos que reducen el esfuerzo físico de los soldados, acaba de asestar un duro golpe a Rusia al destruir uno de sus sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes pesados más importantes.

Según informan desde Militarnyi, las fuerzas ucranianas han utilizado un dron de ataque unidireccional de largo alcance para destruir una unidad de sistemas rusos de lanzamiento múltiple de cohetes pesados en la Crimea ocupada.

Un ataque que ha tenido como objetivo los sistemas de artillería de cohetes rusos antes de que pudieran ser empleados contra las posiciones ucranianas y que tuvo lugar cerca del asentamiento de Karakul.

El ataque, llevado a cabo por una unidad de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania en coordinación con la inteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania, se saldó con la destrucción de tres sistemas rusos de lanzamiento múltiple de cohetes, del tipo BM-30 Smerch o Tornado-S.

También acabó con un vehículo de transporte y carga, unos sistemas que se cree que formaban parte de una unidad de artillería pesada de cohetes desplegada en la zona, según señalan desde el mismo medio.

Vídeo del ataque ucraniano a un Tornado-S ruso en Crimea

Los sistemas destruidos corresponderían a variantes modernizadas conocidas como Tornado-S, que suponen una versión mejorada del sistema Smerch de la era soviética, según los informes.

Se trata de una plataforma que está ideada para llevar a cabo misiones de ataque de largo alcance, pudiendo golpear objetivos a distancias de hasta 120 kilómetros usando municiones guiadas.

El Tornado-S es un sistema avanzado que añade mejoras en la precisión y el alcance de puntería en comparación con los Smerch, y usa cohetes guiados por satélite para ataques más precisos a objetivos a distancias mayores.

Unas plataformas que se suelen usar para lanzar grandes cantidades de fuego contra objetivos específicos y para atacar desde posiciones lejanas, desde infraestructuras hasta concentraciones de tropas o centros logísticos.

Eliminar estos sistemas reduce la capacidad del ejército ruso para mantener bombardeos prolongados a gran distancia y mantener la presión sobre ciudades y posiciones de primera línea.

La misma fuente apunta que esta podría ser la sexta destrucción confirmada de un lanzacohetes Tornado-S desde que comenzó la invasión a gran escala, siendo el primero abatido en la región de Járkov en otoño de 2022.