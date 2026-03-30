El increíble robot de Xiaomi ahora tiene manos que sudan como las de los humanos para trabajar 150.000 veces seguidas

Cuando Xiaomi presentó el CyberOne hace ya casi cuatro años, se adelantó a Tesla y Elon Musk con el robot humanoide más avanzado hasta la fecha; pero desde entonces, la compañía ha continuado el desarrollo, añadiendo mejoras gracias a lo aprendido en las fábricas del Xiaomi SU7, donde ya está siendo usado en la línea de montaje del coche eléctrico.

Y lo que Xiaomi ha aprendido es que las manos son el elemento que más tiene que mejorar de estos robots humanoides si realmente quieren sustituir a los trabajadores humanos; y en ese caso, qué mejor que aprender de la biología humana.

La nueva mano biónica desarrollada para el CyberOne imita el funcionamiento de una mano humana, hasta el punto de que tiene el mismo tamaño; el volumen de la mano se ha reducido en un 60% respecto al modelo original. De esta manera, se ha aumentado en hasta un 83% el rango de libertad de movimiento, entrando en el rango necesario para imitar los movimientos de una mano humana.

La gran ventaja de este cambio de escala se encuentra en la reducción del problema de isomorfismo, en el sentido de que es más fácil transferir los movimientos de una mano humana real a la mano robótica.

Xiaomi ha aprovechado esto para obtener datos de manipulación de alta fidelidad con guantes táctiles en humanos, que han sido usados para entrenar dos modelos de IA que controlan la mano de manera natural y que han sido liberados junto con 61 horas de datos táctiles para la comunidad de desarrolladores.

Sin embargo, fue entonces cuando Xiaomi se encontró con su mayor desafío para crear una mano similar a la de una persona: la gran cantidad de energía usada y, como consecuencia, el calor generado por los componentes.

La nueva versión del Xiaomi CyberOne Xiaomi

La nueva mano biónica puede llegar a consumir más de 100 W en tareas exigentes, y con una eficiencia del 70%, eso significa que al menos 30 W de energía se convierten en calor que puede llegar a dañar componentes internos como motores y algunos de los materiales usados.

De ahí la necesidad de desarrollar un método de refrigeración exclusivo para las manos que evite el sobrecalentamiento en un espacio tan compacto; y de nuevo, Xiaomi cogió inspiración de la naturaleza para crear unas "glándulas sudoríparas".

En efecto, estas manos "sudan" como las de una persona real para disipar el calor generado por los componentes, gracias a un sistema de refrigeración líquida con canales metálicos impresos en 3D en el antebrazo.

El líquido se mueve por el interior de la mano gracias a una microbomba hasta una zona de evaporación, donde se pierden hasta 0,5 ml de agua por minuto por evaporación; esto es suficiente para disipar aproximadamente 10 W de energía.

Además de sudar, esta mano biónica también puede sentir gracias a sensores táctiles repartidos por una superficie de 8.200 mm² por toda la palma y los dedos; de esta manera, puede sentir la presión y el contacto incluso si la cámara no lo ve, igual que un humano puede hacer cosas "a ciegas" usando el tacto.

Gracias a todo esto, es posible que el robot trabaje durante más horas seguidas realizando tareas de manera similar a la de los empleados humanos en una fábrica, usando las mismas herramientas y la misma metodología.

Por ejemplo, en las pruebas, el CyberOne logró un éxito del 90,2% apretando tuercas durante tres horas seguidas, lo que lo pone mucho más cerca de ser útil en una línea de montaje real.

Pese a que este tipo de manos mecánicas suele fallar alrededor de los 10.000 ciclos de agarre, la nueva mano de CyberOne ha superado los 150.000 ciclos de agarre continuos sin ningún fallo.

El objetivo de Xiaomi es alcanzar una fiabilidad del 99,9% y desplegar el CyberOne de manera masiva en entornos industriales en aproximadamente cinco años, y este tipo de innovaciones puede ser la clave.