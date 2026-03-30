China logra un hito importante: la empresa Agibot construye y pone en marcha su robot humanoide número 10.000

China es uno de los países que más está apostando por los robots humanoides, con los que cada poco tiempo sorprende con nuevos y avanzados modelos: desde uno que juega al tenis hasta otro que tiene el honor de ser el más rápido del planeta.

En ese sentido, el país asiático acaba de alcanzar un importante hito: la empresa de robótica especializada en inteligencia artificial (IA) Agibot ha anunciado la puesta en marcha de su robot humanoide número 10.000, convirtiéndose así en una de las primeras en alcanzar esta cifra.

Un hito que va más allá de una cifra de producción, ya que también representa un importante avance para la industria robótica, marcando la transición de la validación inicial a la implementación escalable en entornos reales, según ha asegurado en un comunicado.

"Alcanzar las 10.000 unidades no se trata simplemente de producir más robots, sino que refleja un cambio fundamental en nuestra capacidad de escalabilidad", ha señalado Peng Zhihui, director de tecnología de Agibot.

"A medida que nuestra cadena de suministro madura y la fabricación se estandariza, observamos una transición de aplicaciones de nicho a pequeña escala a una sólida demanda comercial a gran escala. El despliegue generalizado de los robots de Agibot ya no se trata de buscar la viabilidad técnica, sino de ofrecer valor escalable e impulsar la adopción de la IA integrada", ha añadido Zhihui.

Today, the 10,000th AGIBOT humanoid robot officially rolled off the line. This isn't just a production milestone; it’s the moment humanoid robots transition from technical validation to global, large-scale deployment.



The most exciting part? Our velocity.

0 to 1,000: 2 years… pic.twitter.com/hia3epi0DK — AGIBOT (@AGIBOTofficial) March 30, 2026

Otro detalle realmente sorprendente es la rapidez con la que la firma china ha conseguido alcanzar esta cifra. Agibot ha explicado que necesitaron casi dos años en fabricar las primeras 1.000 unidades y otro año más para pasar a las 5.000 unidades.

El salto a los 10.000 robots humanoides se ha completado en tan solo tres meses, lo que representa "una aceleración de más del cuádruple en la velocidad de producción en comparación con la fase anterior".

La clave de esta aceleración está, según la propia compañía, en una cadena de suministro más afinada y en procesos de fabricación optimizados. Componentes estandarizados y una mayor coordinación productiva han recortado drásticamente los plazos. Lo que antes exigía años de desarrollo de hardware, ahora se despacha en meses.

Una gran parte de los 10.000 robots humanoides de la firma china ya está operando en entornos reales. Estas máquinas ya se usan en una variedad de sectores, como en logística u hostelería; incluso algunos han comenzado a trabajar en entornos industriales.

Por ejemplo, en logística estos robots humanoides ayudan en tareas de manipulación y movimiento de mercancías; mientras que en hostelería se emplean para labores como la atención en recepción y la interacción con los clientes.