Anthropic está probando un nuevo modelo de IA más potente que plantea "riesgos de ciberseguridad sin precedentes"

Anthropic, desarrollador de Claude que mantiene una batalla legal contra el Pentágono, está trabajando en un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) que sería el más avanzado hasta la fecha de la compañía y que plantea "riesgos de ciberseguridad sin precedentes".

Eso es lo que señala una filtración de datos analizada por Fortune, que han revelado que Anthropic se encuentra actualmente probando un nuevo modelo de IA, denominado supuestamente como 'Claude Mythos', que pone de manifiesto importantes preocupaciones sobre su posible uso en ciberataques.

La revelación de este gran secreto ha salido a la luz debido a que unos documentos inéditos de la empresa quedaron expuestos accidentalmente en una base de datos pública. Un incidente que Anthropic reconoció y atribuyó a un "error humano" en la configuración de su sistema de gestión de contenido.

Anthropic confirmó que está probando 'Claude Mythos', su nuevo modelo de IA, con un pequeño grupo de usuarios de acceso anticipado, y lo calificó como "un cambio radical" en el rendimiento, siendo su sistema más avanzado hasta la fecha.

El borrador filtrado sugiere que 'Claude Mythos', cuyo nombre en clave e internamente sería 'Capybara', representaría un gran avance con respecto a los modelos actuales de la empresa tanto en escala como en capacidad.

BREAKING 🚨: Anthropic is preparing to release new models, Mythos and Capybara, where Mythos is a completely new tier of models, bigger then Opus.



In the blog post, Anthropic also highlights that this model brings significant cybersecurity risks due to its capabilities. https://t.co/8XqSaIjlVb pic.twitter.com/lr3bGIWrfq — TestingCatalog News 🗞 (@testingcatalog) March 27, 2026

De hecho, se situaría directamente por encima de Opus 4.6, que hasta ahora era la joya de la corona de Anthropic, superándolo en áreas como la programación, el razonamiento académico y la ciberseguridad; y convirtiéndose así en el modelo más potente y que requiere más recursos de su catálogo.

Pero lo más llamativo de la filtración no es que la empresa esté trabajando en 'Claude Mythos', sino en la propia advertencia de Anthropic sobre los riesgos potenciales que presenta este nuevo modelo de inteligencia artificial.

La documentación interna apunta a que 'Claude Mythos' dejaría atrás a todos los sistemas de inteligencia artificial actuales en su capacidad para detectar y explotar brechas de seguridad en el software.

El propio borrador lo describe como un modelo sin rival en el ámbito cibernético, con potencial para orquestar ataques a gran escala si cae en malas manos. No es solo una advertencia sobre el futuro: Anthropic ya ha confirmado intentos previos de grupos estatales de usar sus herramientas con fines maliciosos.

Claude

Anthropic documentó al menos una campaña organizada en la que actores maliciosos desplegaron IA para comprometer decenas de organizaciones, incluyendo bancos e instituciones gubernamentales. La ofensiva fue detenida, pero el episodio demostró el escaso tiempo que separa el uso legítimo de estas herramientas de su conversión en vectores de ataque a gran escala.

Para contener estos riesgos, Anthropic parece apostar por un despliegue controlado del modelo. El acceso previo al lanzamiento se está reservando principalmente a empresas y entidades especializadas en ciberseguridad, con el objetivo de que estén preparadas ante lo que la propia compañía define como una "oleada inminente" de ofensivas impulsadas por IA.