Rusia revela uno de sus grandes secretos militares: muestra un nuevo dron interceptor ideado para atacar objetivos aéreos

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha transformado en un banco de pruebas para la tecnología militar, desde robots humanoides que realizan tareas de reconocimiento hasta exoesqueletos que reducen el esfuerzo físico de los soldados. Aunque los drones son los que marcan el ritmo de los combates y, en ese sentido, Rusia acaba de revelar uno de sus grandes secretos militares.

Unas imágenes difundidas el pasado 24 de marzo muestran a las tropas rusas utilizando un nuevo dron interceptor conocido como Lys-2 (Zorro-2). Se trata de un sistema no tripulado de ala fija que está diseñado para atacar objetivos aéreos, como informan desde Defenceblog.

Las fuerzas de Vladímir Putin estarían usando este dispositivo como plataforma antidrones con una función de adquisición autónoma de objetivos durante la fase final del vuelo. Gracias a las imágenes e informaciones disponibles sobre el Lys-2 se pueden conocer algunas de sus principales características.

El nuevo dron interceptor Lys-2 cuenta con una configuración de ala fija y se lanza mediante un sistema de catapulta de tensión mecánica, como se aprecia en las imágenes. Un método que le permite operar sin necesidad de una pista de aterrizaje, lo que, a su vez, facilita su despliegue en el campo y en otros escenarios.

Según documentos de acceso público, el dron interceptor Lys-2 es capaz de localizar y atacar su objetivo de forma autónoma en la recta final del vuelo. El diseño busca que el dron no dependa del operador en todo momento, algo crítico cuando el entorno electromagnético dificulta o bloquea las comunicaciones.

El nuevo dron interceptor conocido como Lys-2 (Zorro-2). Defenceblog Omicrono

A falta de datos oficiales, los informes públicos disponibles ofrecen algunas pistas sobre las capacidades del Lys-2 como, por ejemplo, que podría operar a distancias de hasta 15 kilómetros, alcanzar velocidades de entre 120 y 160 km/h y volar a una altitud máxima de aproximadamente 4.000 metros.

Los interceptores como el Lys-2 tienen una misión concreta: localizar drones enemigos y colisionar con ellos o inutilizarlos. Sus sensores de vídeo y algoritmos de guiado son los que hacen el trabajo pesado, permitiendo completar la intercepción sin que el operador tenga que intervenir en cada fase del proceso.

El Lys-2 parece encajar en una categoría más amplia de soluciones antidrones de bajo coste diseñadas para proporcionar una capa defensiva de corto alcance. Estos sistemas se suelen utilizar junto con otras herramientas antidrones, como la guerra electrónica y las armas de defensa aérea de corto alcance.