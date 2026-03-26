Es oficial: el primer servicio de robotaxi en Europa llega de la mano de Uber, más barato pero cómodo como un Rolls-Royce

Uber va a empezar a ofrecer un servicio de robotaxi en Croacia, accesible a través de su app oficial y para todos los usuarios de la plataforma, gracias a un acuerdo que representa el primero de su tipo en Europa, pero no el último.

La startup china especializada en conducción autónoma, Pony.ai, y la croata Verne serán las encargadas de poner en marcha el servicio con un vehículo propio, mientras que Uber ofrecerá acceso a su plataforma y a su gran base de usuarios.

Los primeros vehículos autónomos ya se encuentran en fase de pruebas, y estarán disponibles para ser contratados a través de la app de Uber "próximamente", y aunque la compañía no ha podido dar una fecha concreta, será el primer servicio de robotaxi disponible en Europa con diferencia.

Zagreb será la primera ciudad en obtener acceso a este servicio de robotaxi, en el que el coche se conduce por sí solo y sin necesidad de un conductor al volante. Para ello, el coche usará la tecnología de Pony.ai, una de las pioneras en conducción autónoma y que ya presume de alianzas similares en otros países.

El plan consiste en usar los nuevos vehículos de dos plazas de Verne, una compañía fundada por su CEO Marko Pejkovic y Mate Rimac, creador de la marca de supercoches eléctricos del mismo nombre.

Prototipo del coche autónomo Verne que servirá como robotaxi de Uber Verne

El vehículo de Verne contará únicamente con dos plazas, y no tendrá volantes ni pedales, pero a cambio usará todo ese espacio para ofrecer una experiencia más cómoda para los pasajeros, comparada por sus creadores con ir en la parte trasera de un Rolls-Royce por el gran espacio disponible para las piernas.

Sin embargo, este proyecto aún está dando sus primeros pasos, con un prototipo del vehículo en fase de pruebas, y la construcción de la fábrica de Verne en Lučko aún no ha sido completada, aunque las primeras operaciones deberían empezar este mismo año y crear 400 puestos de trabajo.

Mientras tanto, el servicio usará el SUV chino Arcfox Alpha T5 para ofrecer servicio a los primeros clientes a través de Uber antes del lanzamiento del vehículo propio de Verne. Este coche ya está circulando por Zagreb como parte del proceso de validación de la tecnología de Pony.ai.

De la misma manera, Uber ha anunciado su intención de invertir en Verne con el objetivo de escalar la operación a "miles de robotaxis a lo largo de los próximos años", expandiéndose más allá de Zagreb y ofreciendo servicio en más ciudades europeas.

La propia Verne ya tiene acuerdos con 11 ciudades europeas para ofrecer servicios, por lo que puede ser la mejor vía para que Uber se expanda en el mercado europeo con servicios de conducción autónoma.