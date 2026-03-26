EEUU se apoya en Meta y Nvidia: Trump nombrará a Mark Zuckerberg y a Jensen Huang para su consejo de IA

Donald Trump y Mark Zuckerberg en una reunión en 2019 durante la anterior etapa de Trump como presidente de EEUU. Europa Press

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prepara la creación de un consejo asesor de inteligencia artificial (IA) y ya tiene en mente a sus primeros integrantes: tiene previsto nombrar a varias de las figuras más influyentes del sector tecnológico, como Mark Zuckerberg, líder de Meta, empresa que acaba de ser condenada por adicción a las redes sociales, o Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Según informan desde el reputado medio The Wall Street Journal, el presidente estadounidense tiene previsto designar a Mark Zuckerberg, Jensen Huang, y Larry Ellison, cofundador de Oracle, para integrar un consejo asesor encargado de diseñar la política nacional sobre inteligencia artificial.

Bajo el nombre 'Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST, por sus siglas en inglés)', el grupo de figuras tecnológicas tendrá como principal misión asesorar a la Casa Blanca en materia de regulación de inteligencia artificial y otros desafíos tecnológicos emergentes.

Según fuentes de la Casa Blanca recogidas por el diario, la Administración de Donald Trump prevé hacer pública pronto una lista inicial de 13 integrantes, entre los que también aparece Sergey Brin, cofundador de Google.

Al frente del consejo estarán dos figuras clave de la órbita Trump: David Sacks, conocido como el 'zar' de la IA y las criptomonedas, y el asesor tecnológico Michael Kratsios, quien lo copresidirá. El organismo podría ampliar su composición hasta los 24 integrantes.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, en un evento el 4 de noviembre de 2025. Reuters

"Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA", ha afirmado Mark Zuckerberg en un comunicado enviado al mismo medio, donde se mostró "honrado" de unirse al grupo.

El Gobierno de Trump tiene clara la misión del PCAST: analizar el impacto de las tecnologías emergentes en el empleo estadounidense, tanto sus riesgos como sus posibilidades, y garantizar que Estados Unidos mantenga la delantera en la llamada "Edad de Oro de la Innovación", según trasladaron desde la Casa Blanca.

Además de los ya mencionados, entre los 13 nombres de la lista inicial figuran otras personalidades destacadas del ecosistema tecnológico y científico: Lisa Su, CEO de AMD; Michael Dell, fundador de Dell Technologies; Marc Andreessen, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley; y Safra Catz, ejecutiva de Oracle.

El consejo se completa con perfiles más especializados en ciencia e innovación, como el físico John M. Martinis o el empresario David Friedberg.