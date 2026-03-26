El collar que funciona como un Apple Watch para las vacas: un invento que controla el ganado sin necesidad de vaquero

Vacas que se pastorean solas. Si la agricultura está consiguiendo integrar la robótica e inteligencia artificial para automatizar parte del trabajo que se requiere en un cultivo, la ganadería podría hacer lo mismo con soluciones como la que propone Halter.

Esta empresa emergente aspira a conseguir una nueva ronda de financiación que duplicaría su valoración hasta superar los 2.000 millones de dólares, según fuentes cercanas al asunto han explicado a Bloomberg. Su propuesta son unos collares que, desde el cuello de las vacas, permiten al ganadero controlar su rebaño a distancia.

Como si de los relojes inteligentes que millones de personas usan ya en todo el mundo, estos collares registran la salud de los animales para alertar de cualquier incidencia o cambio. Pero esta no es su única función, también se han diseñado para dirigir a las vacas a través del campo sin necesidad de la presencia constante de personas a su alrededor.

La empresa y medios internacionales recogen testimonios de los primeros ganaderos que han confiado en esta tecnología y aseguran haber mejorado la alimentación de los animales, así como haber incrementado la fecundación de las mismas y la producción de leche. Estas mejoras se habrían conseguido sin implicar un mayor esfuerzo laboral por parte de los ganaderos.

Halter inició su proyecto tecnológico en Nueva Zelanda, un país donde el número de vacas lecheras y de carne supera al de personas. La inteligencia artificial podría, incluso, disminuir los gases de efecto invernadero que emiten estos animales y por los que son multados sus ganaderos.

Mayor fertilidad

Los collares de Halter se colocan en el cuello del animal, como un cencerro. El dispositivo registra sus movimientos y recopila datos básicos de salud, incluida la fertilidad. Entre los datos que analiza la inteligencia artificial tras el collar está la época de celo de cada animal y avisa al personal de la granja mediante una aplicación para móviles.

Vaca con el collar de Halter Halter Omicrono

De esta manera, los ganaderos pueden inseminar a la vaca dentro del período óptimo. En la app se ofrecen métricas clave de rendimiento como las tasas estimadas de preñez.

La monitorización del comportamiento del animal se realiza desde el collar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar precozmente posibles problemas de salud. Aunque, sin duda, su principal utilidad está en la conducción de las vacas a través del campoel sistema de pastoreo autónomo.

Amaestrando a las vacas

El sistema forma una cerca virtual. Desde la aplicación los ganaderos pueden monitorear la ubicación de cada animal, así como guiar a las vacas mediante vibraciones y sonidos que emiten los collares.

En una primera fase, las reses reciben un pequeño pulso eléctrico de baja energía, la empresa asegura que es mucho más débil que el que puede ejercer una valla electrificada.

Halter, collares con GPS e inteligencia artificial para el ganado Halter Omicrono

Ese pulso se aplica cuando la vaca no hace caso de las señales de vibración y sonidos que emite el collar. Así se entrena a las vacas a hacer caso de estos avisos. Después, solo es necesario aplicar el sonido y la vibración para que el ganado se mantenga en su posición o siga la dirección deseada.

Otro detalle supone delimitar zonas en las que las vacas pueden descansar. El pastor solo tiene que abrir la aplicación y marcar la zona en la que pueden pastar sus reses. Según se van ampliando o reduciendo la zona, la app desde el móvil indica detalles como el kg/MS por vaca, dando una idea aproximada de cuánto puede alimentarse cada animal en esa región.

Collares para cuidar y guiar al ganado Halter Omicrono

Estos momentosen los que las vacas pueden pastar y descansar en una región delimitada se pueden programar cada semana, dando tiempo al ganadero para ocuparse de otras tareas o mantenerse en casa mientras vigila sus animales a distancia.

Las vacas se dirigen del establo donde son ordeñadas, hasta las zonas de pasto ellas solas con estos collares, mientras son controladas a distancia.

Igual que ocurre con los sistemas de relojes inteligentes, los pastores pueden encontrar en la información recogida por imágenes satelitales, datos meteorológicos, y el recorrido de los pastos.

Primeros casos de uso en Nueva Zelanda

Halter ha elegido Nueva Zelanda como el país donde demostrar de lo que es capaz su tecnología.Este es el principal país exportador de productos lácteos del mundo y uno de los mayores proveedores de carne de vacuno.

En Nueva Zelanda, las vacas se crían casi exclusivamente en pastos al aire libre. Esto las hace menos aptas para los aditivos alimentarios que reducen las emisiones de metano y que disminuyen los gases de efecto invernadero como ocurre con los animales criados en corrales. El metano derivado del ganado representa aproximadamente el 43% de las emisiones totales del país.

Nueva Zelanda se propone reducir las emisiones un 10 % por debajo de los niveles de 2017 para 2030, e impone fuertes sanciones a los agricultores cuyos animales invaden los cursos de agua y contaminan el suministro de agua. Con esta nueva tecnología, los ganaderos pueden evitar que sus vacas se acerquen a esas zonas con el menor esfuerzo.