Ucrania ya está probando los exoesqueletos en el campo de batalla: reducen el esfuerzo físico de los soldados

Las tropas ucranianas están haciendo uso de tecnología avanzada para hacer frente a Rusia en un conflicto que lleva más de cuatro años en curso. Recientemente se descubrió que el ejército de Volodímir Zelenski ya usa robots humanoides, ahora se ha revelado que también emplean exoesqueletos.

El 7º Cuerpo de Asalto Aéreo ucraniano ha publicado recientemente un vídeo en Telegram en el que muestran a tropas de la 147.ª Brigada de Artillería Independiente utilizando exoesqueletos durante operaciones en el campo de batalla en el sector de Pokrovsk.

Unos exoesqueletos portátiles que han sido diseñados para reducir el esfuerzo físico de los soldados y mejorar la velocidad de recargar en las operaciones de artillería.

En el vídeo se puede ver a los soldados equipados con los exoesqueletos transportando y cargando proyectiles de artillería pesados ​​de 155 mm en un obús autopropulsado CAESAR de fabricación francesa.

Según el texto que acompaña al vídeo, los prototipos de exoesqueletos se están probando en labores logísticas y en posiciones de combate, lo que supone la primera prueba conocida en el campo de batalla de esta tecnología por parte de Ucrania.

Un soldado ucraniano con un exoesqueleto. 7.º Cuerpo de Asalto Aéreo/Telegram Omicrono

El 7º Cuerpo de Asalto Aéreo ucraniano también ha señalado que estos exoesqueletos portátiles pueden reducir la carga física en las piernas de un soldado hasta en un 30 % y ofrecen velocidades de movimiento asistidas de hasta 20 kilómetros por hora.

Los exoesqueletos, además, cuentan con una autonomía de unos 17 kilómetros. En cuanto a su diseño, esta tecnología se lleva alrededor de la cintura y las piernas, con una estructura que se extiende por la espalda hasta las rodillas, y pesan aproximadamente 2 kilogramos.

También equipan un software de inteligencia artificial (IA) que se adapta en tiempo real a los movimientos del usuario y las condiciones de carga, ofreciendo así múltiples modos de funcionamiento; y se puede plegar para guardarlo en un estuche del tamaño de un maletín.

"A diario, los artilleros soportan una elevada carga física. Cada día cargan entre 15 y 30 proyectiles de 50 kg cada uno. Según los resultados de las pruebas, se fatigan menos, trabajan más rápido y mantienen su capacidad combativa durante más tiempo", señala el coronel Vitaliy Serdyuk, del 7º Cuerpo de Asalto Aéreo.

Los exoesqueletos actuales se encuentran en fase experimental, pero las pruebas en el campo de batalla sugieren que las fuerzas armadas siguen explorando este tipo de tecnologías para aumentar la resistencia de los soldados y reducir lesiones. " Aliviamos el sobreesfuerzo humano mediante soluciones tecnológicas", ha concluido el coronel.