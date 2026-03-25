Un robot humanoide acompaña a Melania Trump en la cumbre sobre educación y tecnología en la Casa Blanca: así es Figure 03

La Casa Blanca acogió este miércoles una cumbre sobre educación y tecnología infantil con un invitado inesperado: Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, apareció acompañada por Figure 03, un robot humanoide de la compañía Figure AI.

Melania Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas —entre las que se encontraba la francesa Brigitte Macron; Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; y Olenna Zelenska, esposa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski— y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa 'Fostering the Future Together' (Fomentando el futuro juntos).

Gran parte del protagonismo lo robó Figure 03, que se ha convertido en el primer robot humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca y que dio la bienvenida a los asistentes a la cumbre con unas breves palabras en diferentes idiomas antes de retirarse de la sala.

En su intervención, la primera dama de EEUU señaló que la inteligencia artificial (IA) transformará el aprendizaje de las próximas generaciones y que robots humanoides como Figure 03 se convertirán en educadores domésticos.

"El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad", afirmó Melania Trump.

Así es Figure 03

Diseñado por la empresa estadounidense Figure AI y presentado en octubre del año pasado, el Figure 03 es una renovación del Figure 02, un robot humanoide que ya trabaja en fábricas de coches de BMW.

El robot humanoide está destinado a entornos industriales y la realización de tareas domésticas. De hecho, una de sus claves es su capacidad para funcionar en el hogar gracias a su hardware y a la inteligencia artificial.

Honored to be invited to the White House by the First Lady Melania Trump pic.twitter.com/E8J74hOciq — Figure (@Figure_robot) March 25, 2026

Este androide combina la percepción avanzada y la inteligencia táctil con un diseño seguro para el hogar, e incluye mejoras en las manos y el conjunto sensorial de Helix, que es clave.

Helix le permite razonar de forma autónoma gracias a un conjunto sensorial y un sistema manual completamente rediseñados.

El robot Figure 03 junto con Melania Trump. Reuters Omicrono

Su sistema de visión de nueva generación duplica la velocidad de fotogramas, reduce la latencia a la cuarta parte y amplía el campo de visión un 60% por cámara, lo que se traduce en una navegación más inteligente y una manipulación de objetos más precisa.

Además, cada mano integra una cámara en la palma que ofrece retroalimentación visual en tiempo real durante el agarre y las yemas de los dedos aumentan la superficie de contacto y garantizan un agarre estable de diferentes objetos.

Figure 03 también es el primer robot de la compañía concebido desde cero para producirse a gran escala. Para lograrlo, los equipos de ingeniería redujeron al mínimo el número de piezas y pasos de montaje, eliminando todo componente prescindible.

El resultado es un diseño que apuesta por procesos industriales consolidados como la fundición a presión, el moldeo por inyección y la estampación.