Meta y YouTube, condenadas por adicción a las redes sociales: tendrán que pagar por provocar "ansiedad y depresión"

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes en California el 17 de septiembre de 2025. Reuters

En una decisión histórica, un jurado ha decidido que las plataformas de Internet tienen responsabilidad si el diseño de sus aplicaciones y servicios provoca la adicción de los usuarios y consecuencias como la depresión y la ansiedad.

Como resultado, los gigantes de Internet tendrán que pagar 3 millones de dólares en compensación a la demandante, una joven californiana de 20 años; Meta se encargará de pagar el 70% de esa cifra, mientras que la compañía de Alphabet (Google) se encargará del resto. Sin embargo, el jurado sigue deliberando y podría asignar más daños punitivos y pagos relacionados.

La mujer, de la que se ha hecho público su nombre de pila, Kaley, ha conseguido convencer al jurado popular de que las redes sociales son las culpables de los problemas de salud mental que sufrió durante su adolescencia, incluyendo ansiedad, depresión, disforia corporal y otras condiciones.

Por su parte, los abogados de Meta alegaron que otros factores habían influido más que sus apps (principalmente Instagram) en el estado de salud mental de Kaley, poniendo como ejemplo el divorcio de sus padres y sus problemas en casa.

Las pruebas presentadas fueron la clave para la decisión del jurado a favor de la demandante, ya que demostraron que Meta sabía que su plataforma era adictiva, en particular para los usuarios adolescentes, y no los avisaron.

La acusación reveló que Meta, anteriormente conocida como Facebook, había realizado estudios sobre la adicción en su plataforma y que de esta manera descubrió métodos para aumentar el uso de la red social entre los más jóvenes.

Un detalle importante es que el jurado no ha considerado el tipo de contenido que Kaley veía en estas plataformas, ya que eso está protegido por las leyes estadounidenses, sino si el diseño del producto fomentaba el consumo de ese contenido, llegando a la conclusión de que el diseño era defectuoso y peligroso para los menores y las compañías lo sabían.

Meta y YouTube no fueron las únicas compañías demandadas por Kaley, pero sí que fueron las únicas que decidieron arriesgarse a un juicio; TikTok y Snap optaron por alcanzar un acuerdo extrajudicial que ahora les ha salvado de una condena y de posibles más problemas legales en el futuro.

De hecho, ahora el problema para Meta y YouTube es que este caso no sienta jurisprudencia, pero sí que sirve como referencia para las miles de demandas que ya están en marcha en los Estados Unidos, y los jueces pueden fijarse en esta decisión del jurado para futuras condenas.

Un representante de Meta ha declarado que la compañía "respetuosamente no está de acuerdo con el veredicto" y afirma que está estudiando sus opciones legales, mientras que Google no ha realizado declaraciones públicas por el momento.

De hecho, Meta ya sabía que los problemas legales iban a afectar a las cuentas de 2026, especialmente por las batallas legales relacionadas con "seguridad de los jóvenes" por las más de 100.000 demandas presentadas desde finales de 2024 que ahora pueden tener final garantizado en favor de los demandantes.