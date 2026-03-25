Logro de Elon Musk confirmado: pacientes de Neuralink pueden jugar a videojuegos y volver a hablar

De los muchos proyectos de Elon Musk, tal vez el más polémico es Neuralink, un implante cerebral que promete ser uno de los mayores avances científicos de la humanidad; ahora, ha demostrado que tiene el potencial de serlo.

Y es que Neuralink ha publicado dos de sus últimos logros, en los que demuestra que el implante permite que sus usuarios hagan cosas que sus cuerpos ya no les permiten, como hablar con otras personas o disfrutar de un videojuego.

Uno de estos usuarios es Jon Noble, un veterano del ejército británico con parálisis completa que ha usado su cuenta de X (antigua Twitter) para mostrar cómo está usando Neuralink 100 días después de recibir el implante en su cerebro.

Noble ha revelado que Neuralink ahora le permite volver a jugar a su videojuego favorito, World of Warcraft, usando únicamente su cerebro y sin necesidad de controlar el teclado o el ratón del ordenador portátil.

Para ello, sólo fue necesario conectar el implante Neuralink N1 a su MacBook y realizar una serie de calibraciones con los ingenieros de la compañía. Después de apenas unos minutos, Noble ya era capaz de mover el cursor, y a partir de ahí empezó a descubrir cómo usar el ordenador.

It’s hard to believe it’s already been 100 days since I received my Neuralink N1 implant. Looking back, the whole journey feels like science fiction that somehow became my everyday reality.



The surgery on Day 0 was surprisingly easy. A quick general anaesthetic, a small… pic.twitter.com/jmqA428RuV — Jon L. Noble🇬🇧 (@CheckCanopy) March 22, 2026

Aunque al principio se notaba "como intentando recordar un sueño", para la tercera semana controlar el ordenador con la mente era algo completamente natural, incluyendo navegar por páginas y pulsar en elementos de la interfaz.

Fue entonces cuando estuvo listo para el mayor desafío: Noble instaló World of Warcraft e intentó jugar solo con pensarlo; una vez sincronizado, era "pura magia" y ya es capaz de jugar solo pensando sus intenciones, algo que está compartiendo en redes sociales.

Coincidiendo con este testimonio, Neuralink ha anunciado otro gran avance, llamado VOICE, una interfaz de cerebro a ordenador que convierte los pensamientos en habla, devolviendo la capacidad de comunicarse a personas que la han perdido.

En este caso, fue el segundo paciente de Neuralink, Kenneth Shock, el que ha conseguido este logro con el N1. Shock sufre de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), y por eso ha sido objeto de estudio de los ingenieros de la compañía como demostración de lo que sería posible con la tecnología.

El implante específico implantado en el cerebro de Shock está diseñado para convertir la actividad cerebral en palabras audibles generadas por un ordenador con un programa de texto a voz.

Lo sorprendente es que estas palabras son reproducidas usando la voz del paciente, generada a partir de grabaciones de audio realizadas antes de que su condición empeorase y perdiese la habilidad de hablar.

El proceso implica decodificar la actividad cerebral en la sección del habla, convertirla a texto y usar el programa para leerla en voz alta; todo el proceso dura unos segundos, pero Neuralink ya adelanta que quiere obtener una 'traducción en tiempo real' para que sea más parecido a hablar como siempre para los pacientes.