EEUU cambia las normas: prohíbe la venta de casi todos los routers del mercado en nombre de la seguridad

En uno de los movimientos más sorprendentes que ha vivido el sector, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) acaba de designar a todos los routers para consumidores fabricados en el extranjero como "un riesgo de seguridad".

Con las nuevas reglas, todos los nuevos routers producidos fuera de los Estados Unidos entrarán automáticamente en la "Cover List", o "Lista de productos cubiertos", una 'lista negra' de productos de telecomunicaciones prohibidos en el país.

Los dispositivos que terminan en esta lista no reciben la aprobación de la FCC, algo necesario para todos los productos relacionados con las telecomunicaciones, desde routers hasta smartphones y otros dispositivos, por lo que no pueden ser importados ni vendidos en los Estados Unidos.

Un detalle importante es que la FCC no ha prohibido únicamente los productos de marcas extranjeras, sino también los de marcas estadounidenses; el nuevo requisito implica que la producción del router se tiene que realizar en los Estados Unidos para poder ser vendido en el país.

Por lo tanto, además de marcas de routers muy populares como ASUS, Netgear y TP-Link, los productos de marcas estadounidenses como Google Nest, Amazon Eero y más también han sido prohibidos con esta nueva reglamentación porque son fabricados en otros países.

Afortunadamente para los consumidores, los routers vendidos hasta la fecha no se ven afectados porque ya han sido aprobados por la FCC previamente; de la misma manera, las tiendas pueden seguir vendiendo estos modelos, por lo que su disponibilidad dependerá de las existencias disponibles y de si se siguen produciendo.

Google Nest Wifi Pro_7

El motivo que la FCC ha dado para bloquear estos routers se encuentra en "un riesgo inaceptable para la seguridad nacional para los Estados Unidos y para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses", y afecta a las radios usadas por los routers para enrutar las comunicaciones inalámbricas a todos los dispositivos conectados.

Sin embargo, la propia FCC confiesa que existe una motivación económica en esta decisión, alegando que "permitir que los routers producidos en el extranjero dominen el mercado estadounidense crea riesgos económicos, de seguridad nacional y de ciberseguridad inaceptables".

La decisión de la FCC llega después de que el gobierno de Donald Trump declarara el año pasado que "los Estados Unidos no deben ser dependientes de fuerzas extranjeras para componentes clave en la economía y la defensa".

Adiós a casi todos los routers

Los fabricantes ahora tienen dos opciones. Por una parte, pueden simplemente dejar de vender sus productos en los Estados Unidos, algo que ya han hecho marcas como DJI afectadas por otras decisiones políticas.

Pero la FCC prefiere que los fabricantes produzcan sus productos en los EEUU, y para ello, ha creado un mecanismo por el que pueden seguir vendiendo sus routers en el país, siempre y cuando puedan convencerles de que tienen planes de producción local en el futuro próximo.

Router TP-Link Deco S7

La medida ya ha sido criticada por los principales afectados, con TP-Link negando relaciones con China y recordando que es una compañía estadounidense y que sus routers se fabrican en Vietnam.

Los supuestos motivos de ciberseguridad detrás de esta decisión también están siendo criticados, con Trond Wuellner de Google revelando que los routers Nest tienen un módulo que verifica criptográficamente todas las líneas de código que usan para garantizar que no se ha inyectado código malicioso.