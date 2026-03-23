Corea del Sur sorprende con un nuevo robot humanoide que juega al fútbol: se mueve de forma similar a las personas

Los robots humanoides han avanzado a pasos agigantados, pudiendo realizar cualquier tarea: desde jugar al tenis hasta bailar y dar volteretas, correr o practicar boxeo. Ahora, también juegan al fútbol con unos movimientos similares al de los humanos.

El Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST) ha publicado un vídeo en el que presentan a un nuevo robot humanoide —aunque sin cabeza— jugando al fútbol, dando golpes precisos a la pelota.

De hecho, se puede ver a este robot bípedo caminar, trotar y saltar de una forma increíblemente humana, además de golpear un balón de fútbol hacia la portería para marcar gol y realizar un paso de baile 'moonwalk' sobre el césped.

La principal innovación de este robot humanoide, denominado KAIST Humanoid v0.7, no es que juegue al fútbol, sino cómo imita las extremidades inferiores de los seres humanos con movimientos que parecen muy convincentes.

Tanto que hasta los usuarios de redes sociales lo tachan de "impresionante". Desarrollado junto con el Laboratorio de Diseño y Control Dinámico de Robots de KAIST, esta máquina utiliza actuadores y otras tecnologías desarrolladas internamente.

Así es el robot humanoide coreano que juega al fútbol

En sus investigaciones robóticas, KAIST despliega la IA física, una tecnología que dota a los sistemas inteligentes de la capacidad de comprender y operar en entornos reales.

El KAIST Humanoid v0.7 es la demostración más clara de ello: un robot cuya locomoción replica con precisión los movimientos humanos.

Frente al enfoque textual de la IA tradicional, la inteligencia artificial física incorpora en las máquinas una dimensión hasta ahora exclusivamente humana: la capacidad de orientarse y actuar en el espacio y el tiempo del mundo real.

En el caso del robot humanoide, este enfoque permite entrenar a estas máquinas y sistemas para aprender de forma continua mediante simulación y retroalimentación en tiempo real, para no depender solo de grandes cantidades de datos históricos.

El robot humanoide que juega al fútbol. KAIST Omicrono

Es decir, la IA física une mente y cuerpo en una sola máquina: combina el software inteligente con componentes físicos como motores y sensores para que los robots no solo procesen información, sino que también actúen y respondan al mundo que los rodea.

Los ingenieros coreanos se encuentran actualmente perfeccionando el robot humanoide KAIST v0.7 para mejorar tanto su movilidad como su destreza. El objetivo es que esta máquina llegue a realizar tareas más complejas, como transportar objetos u operar maquinaria.