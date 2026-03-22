Adiós a limpiar la piscina: este robot autónomo mantiene el agua cristalina y elimina los residuos de forma eficaz

Los robots limpiapiscinas se han convertido en una herramienta esencial para mantener el agua cristalina y libre de suciedad sin esfuerzo. Unos dispositivos muy demandados que dan la bienvenida a un nuevo modelo: el Ultramarine P1 de Ecovacs, que promete mantener la piscina perfecta y lista para usar.

Ecovacs, empresa de robótica de servicio, ha presentado el nuevo Ultramarine P1 (549 euros), su robot limpiapiscinas que está diseñado para ofrecer una limpieza potente, eficiente y completamente automatizada.

Se trata de un robot que cuenta con tecnología avanzada para ofrecer una "limpieza impecable". Entre ellas se encuentra 'UltraPure Suction Technology', que le dota de una potencia de succión de 4800 GPH, siendo capaz de eliminar hojas, arena y otros residuos de forma eficaz.

El robot viene igualmente con un sistema de filtrado de doble capa, una malla exterior de 180 micras y un filtro interior ultrafino de 3 micras. Además, puede capturar más de diez tipos de residuos y alcanza hasta un 99 % de eficiencia en la recogida de partículas, ayudando a mantener el agua limpia y cristalina.

Ultramarine P1 de Ecovacs dispone igualmente de cuatro cepillos de rodillo independientes que están situados en su parte frontal y trasera. Estos le permiten realizar movimientos precisos, mejorar la tracción y el contacto constante con las superficies.

El robot limpiapiscinas Ultramarine P1 de Ecovacs. Ecovacs Omicrono

Unas características que le facilitan una limpieza eficaz de paredes y reducen de forma significativa la necesidad de intervención humana. El robot también ha sido diseñado para un rendimiento fiable y duradero.

En ese sentido, el Ultramarine P1 viene con un sistema de durabilidad de 10 niveles que incluye materiales resistentes al cloro, la radiación UV y la corrosión, así como un sellado avanzado con certificación IP68 que garantiza su funcionamiento bajo el agua.

También está equipado con una batería de litio de 5200 mAh, pudiendo funcionar hasta 3 horas en modo Eco y limpiar superficies de hasta 180 m² con una sola carga; y está preparado para adaptarse a diferentes tipos de piscinas y superficies: desde fibra de vidrio hasta piedra.

Otro detalle interesante es que puede superar obstáculos de hasta 5,5 cm, como desagües o luces subacuáticas. El Ultramarine P1 integra igualmente sensores avanzados y control móvil.

Su sistema de navegación inteligente SmartNavi, apoyado en sensores IMU de alta precisión, permite al robot conocer en todo momento su posición exacta y trazar rutas de limpieza optimizadas.

Así elimina los desplazamientos aleatorios y evita pasar dos veces por el mismo punto, lo que se traduce en una cobertura del fondo de hasta el 99% y una limpieza más rápida y exhaustiva.

"Guiados por nuestra misión ‘Robotics for All’, en ECOVACS trabajamos para desarrollar robots que sean compañeros inteligentes y de confianza para usuarios de todo el mundo", ha afirmado en un comunicado Andrea Civitelli, Head of Sales para Europa Occidental en Ecovacs Robotics.

"Con Ultramarine llevamos la fiabilidad y la innovación que nos han convertido en una marca líder en robótica también al cuidado de la piscina. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso de aplicar nuestra experiencia tecnológica a nuevos escenarios de limpieza y ofrecer soluciones realmente sencillas para los retos cotidianos del hogar", ha concluido.