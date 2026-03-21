El superyate de vela más grande del mundo tiene sello español: 220 metros de eslora y supera los 22 km/h gracias al viento

Desde hace más de un siglo, cuando se habla de trenes de lujo, un nombre se impone sobre todos los demás: el legendario Orient Express, que hace 140 años empezó a surcar Europa y alcanzó la inmortalidad de la mano de Agatha Christie y sus legendarias novelas de misterio.

Hoy, la misma firma que dio vida a aquel tren intercontinental, aún en servicio, se atreve con un nuevo icono pero en otro elemento: el Orient Express Corinthian, un velero concebido para ser el barco de crucero más grande (y también el más lujoso) del mundo, cuya entrada en servicio está prevista para esta primavera.

Según informa el astillero Chantiers de l’Atlantique, responsable de la construcción del barco, en sus primeras pruebas de mar el Corinthian no sólo ha desplegado su silueta de velas monumentales, sino que además ha batido un récord de velocidad para un barco de su tamaño impulsado únicamente por el viento, confirmando que su ambición no es sólo estética, sino también tecnológica.

Con una velocidad del viento de 20 nudos, el Corinthian alcanzó los 12 nudos (equivalentes a unos 22 km/h) navegando a vela, la primera vez que un buque de su tamaño lo consigue, según Chantiers.

Ni siquiera el mastodóntico superyate de Jeff Bezos podría hacer sombra a este ambicioso Corinthian -y a su 'hermano gemelo' el Olympian, ya en construcción-, que nace con la vocación de convertir sus trayectos en un escenario igual de mítico que las viejas vías del Orient Express. Con suerte, sin asesinatos de por medio, mal que le pese a los aspirantes a ocupar el trono de Agatha Christie en el siglo XXI.

Cómo navegará

Lo más sorprendente del Corinthian, además de su imponente tamaño, es su revolucionario sistema de propulsión eólica, bautizado como SolidSail. Consiste en tres velas rígidas con un total de 4.500 m2 para aprovechar el viento y alcanzar velocidades máximas de hasta 17 nudos (32 km/h), encargándose de la mayor parte del esfuerzo de propulsión.

Están instaladas en tres mástiles basculantes de unos 70 metros de altura, capaces de garantizar hasta el 100% de la propulsión del barco en condiciones meteorológicas adecuadas. La idea de los responsables de este nuevo coloso marino es combinar la energía eólica con un motor que funcionará con gas natural licuado (GNL).

Instalación de los mástiles del Orient Express Corinthian

Los tres mástiles de fibra de carbono, montados en un exclusivo aparejo, son los encargados de sostener y desplegar las velas. La base permite girarlas 360 grados, así como inclinarlas hasta 70 grados. Así, pese a que el calado máximo es de 100 metros, la inclinación permite navegar bajo puentes u otros obstáculos.

Chantiers de l’Atlantique presentó en 2009 el primer concepto de velero, llamado Eoseas, y ha estado trabajando todos estos años en perfeccionar y adaptar el diseño a aplicaciones que incluyan grandes cruceros, con proyectos como el Silentseas.

En el diseño de su sistema de navegación ha tenido un papel clave la firma española CT Ingenieros que, desde su oficina en Saint-Nazaire, ha trabajado codo con codo con la compañía CNI en la industrialización y fabricación de las botavaras del sistema SolidSail.

Además, en colaboración con PMO, los equipos de CT han desarrollado los cálculos, el diseño y la industrialización de las escaleras interiores y exteriores del Corinthian, poniendo el foco en la seguridad, la ergonomía y un montaje rápido y eficiente para acortar los plazos.

Orient Express Corinthian durante sus pruebas de mar. Chantiers de l’Atlantique Omicrono

El trabajo técnico abarca el modelo 3D de la botavara, los planos de fabricación y montaje, así como los ficheros de corte de las piezas, lo que permite asegurar la trazabilidad y la repetibilidad en la línea de producción, ya que la idea es utilizar este sistema de propulsión en otros barcos, tanto de transporte de pasajeros como de mercancías..

No acaba ahí la participación española. En coordinación directa con el astillero Chantiers de l’Atlantique, el equipo de CT Ferrol ha sido el responsable de revisar el modelo 3D de los buques, lo que abarca tanto las tuberías, como la ventilación y el sistema eléctrico.

Desde Ferrol, la labor se ha centrado en verificar el modelo conforme al plan de calidad antes de que cada zona entrara en fase de construcción, "detectando posibles errores con antelación y proponiendo mejoras y optimizaciones en el diseño y la ejecución".

Lujo a bordo

Todo en este barco es a lo grande. Desde sus 220 metros de eslora hasta su tonelaje, que llega a las 22.300 toneladas, manteniendo la capacidad para 110 pasajeros como ejemplo de exclusividad. En su interior, las 54 suites de 70 metros cuadrados de media están repletas de todo tipo de lujos para hacer del viaje a bordo algo inolvidable.

Hablando de lujos, nada se puede comparar con su suite presidencial, llamada Agatha Christie en honor a la escritora, que contará con 1.415 metros cuadrados, incluida una terraza privada de 530 metros. Para amenizar a los pasajeros, el buque dispone de una gran piscina en cubierta, tres restaurantes y hasta un bar clandestino.

La joya de la corona en cuanto a ocio se refiere, pensado para revivir la época dorada del Orient Express, es el anfiteatro-cabaret donde se llevarán a cabo distintos espectáculos. El velero tendrá incluso un estudio de grabación privado, por si algún artista de primera línea lo necesita durante el trayecto.

Diseño de una de las piscinas exteriores del Orient Express Corinthian. Chantiers de l’Atlantique Omicrono

No acaban ahí los servicios de estos veleros de lujo: los pasajeros tendrán acceso a tratamientos de spa, sesiones de meditación, barbero, sastre y distintas escalas en el Mediterráneo que "permitirán a los huéspedes desconectar completamente de la realidad y detener el tiempo", según sus responsables.

Lo que se desconoce de momento es el coste total que tendrá el barco y, sobre todo, el precio de los billetes para viajar en él. Vistos los lujos, comodidades y servicios que ofrece, será un transporte sólo apto para los muy adinerados.

Estos buques gemelos de Orient Express simbolizan una nueva fase en los cruceros de ultralujo, justo cuando las grandes cadenas hoteleras están desembarcando, nunca mejor dicho, en este lucrativo negocio.

Four Seasons acaba de recibir su primer yate de este tipo, que entrará en servicio esta primavera, mientras Ritz-Carlton ya abrió el camino en 2022 con el Evrima, al que han seguido dos buques de mayor tamaño. La irrupción de estas marcas hoteleras promete llevar los cruceros a un público nuevo, consolidando un nivel de precios más elevado en un segmento que crece a gran velocidad.