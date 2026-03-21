Los niños ya hablan con la IA como si fuese una persona: estas son las señales de alerta que tienen que tener los padres

La Inteligencia Artificial está en cada vez más lugares. Trabajo, familia o grupos de amigos, sin embargo, también ha comenzado a desarrollarse su uso en entornos más peligrosos para el desarrollo, como son los niños y adolescentes.

La compañía especializada en ciberseguridad ha hecho un llamamiento sobre la necesidad de atención en el creciente uso de chatbots con IA por parte de niños y adolescentes, así como los riesgos que supone esta interacción sin la supervisión necesaria.

"Estas herramientas se han integrado rápidamente en la vida cotidiana de millones de personas, incluyendo a los más jóvenes, que recurren a ellas para resolver dudas, hacer deberes o incluso buscar compañía y consejo", explica la empresa.

Lo cierto es que desde hace más de 3 años, los chatbots han ganado popularidad, lo que ha hecho que la gente se relacione con una familiaridad mayor con ellos. Tanto es así que un estudio de la compañía realizado en Reino Unido en julio de 2025 revelaba que casi dos tercios (64%) de los menores utilizan este tipo de herramientas.

Una de las preocupaciones que señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España es "entender cómo están interactuando realmente los menores con estos sistemas y qué papel están empezando a ocupar en su día a día”.

Entre los riesgos asociados a esta relación entre menores y chatbots con IA, la compañía explica que van desde la desinformación por las alucinaciones de la IA, como el desarrollo emocional pasando por los riesgos de la privacidad.

En concreto, ESET señala la dependencia emocional y aislamiento social, una mayor vulnerabilidad durante el desarrollo emocional, el refuerzo de comportamientos problemáticos, el desplazamiento de actividades esenciales, elusión de controles a través de vulnerabilidades logradas gracias a los chatbots, desinformación a base de respuestas que parecen reales o riesgos para la privacidad por compartir información personal o financiera.

"El uso cada vez más intensivo de herramientas de IA por menores plantea riesgos reales en términos de seguridad, privacidad y desarrollo emocional. Las familias no pueden asumir que todas las plataformas cuentan con mecanismos de protección adecuados para los más jóvenes ni que estos se aplican siempre de forma consistente. Además, la tecnología está evolucionando mucho más rápido que las regulaciones y las políticas de control”, destaca Albors.

Como método de alerta para conocer cuándo una relación de un chatbot con IA puede ser peligrosa para el menor, desde ESET explican que hay una serie de señales que pueden servir de indicativo.

Recomiendan que los padres estén atentos a ciertas señales que podrían indicar una relación poco saludable entre los menores y la IA, como: retirarse de actividades sociales o extracurriculares con amigos y familiares, mostrar ansiedad cuando no pueden acceder al chatbot o intentar ocultar el uso excesivo, hablar del chatbot como si fuera una persona real, repetir como hechos ciertos informaciones claramente incorrectas, consultar con la IA sobre problemas serios, como cuestiones de salud mental o acceder a contenidos para adultos o inapropiados a través del chatbot.

"Los menores necesitan que las relaciones humanas sigan siendo el centro de su desarrollo emocional. Hasta que los niños y adolescentes desarrollen una relación saludable con estas tecnologías, su uso debería estar acompañado de supervisión parental y educación digital", recalcan desde la empresa.