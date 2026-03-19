Hollywood 'resucita' a Val Kilmer usando inteligencia artificial para una película un año después de su muerte

Mientras Hollywood muestra sus quejas por el uso de contenido protegido por parte de Seedance 2.0, la inteligencia artificial (IA) de ByteDance cuyo lanzamiento global se ha retrasado, la industria cinematográfica de EEUU aprovecha tecnología 'resucitar' a algunos de sus grandes actores.

Una empresa de tecnología de inteligencia artificial acaba de 'devolver a la vida' al legendario actor estadounidense Val Kilmer, que falleció a los 65 años de edad el año pasado a causa de una neumonía, para incluirlo en As Deep As The Grave, película que iba a protagonizar antes de su muerte.

Val Kilmer fue elegido en su momento para interpretar al padre Fintan en la nueva película As Deep As The Grave. Un papel que iba a poner al reconocido actor en la piel de un sacerdote católico y espiritualista nativo americano.

El actor no llegó a rodar ni una sola escena de la nueva película debido a su estado de salud y el director del filme, Coerte Voorhes, se negó a reemplazarlo, tal y como informan desde el medio Variety.

"Él era el actor que yo quería para este papel. Se basaba en su herencia nativa americana y en sus vínculos con el suroeste y su amor por él", ha afirmado Voorhes al mismo medio.

Val Kilmer recreado por una IA. Variety Omicrono

Val Kilmer aparecerá finalmente en la película: los cineastas recrearán su actuación usando inteligencia artificial, con el apoyo de sus familiares, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor.

Es decir, la producción completará su papel digitalmente, lo que supone un paso más en la realización cinematográfica impulsada por la inteligencia artificial y marca el primer papel póstumo.

"Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él realmente pensaba que era una historia importante y quería que su nombre apareciera en ella… A pesar de que algunas personas puedan considerarlo controvertido, esto es lo que Val quería", ha señalado el cineasta.

La versión de inteligencia artificial del actor aparecerá en una parte importante de la película y los desarrolladores entrenarán los modelos con imágenes de diferentes etapas de la vida de Val Kilmer. De hecho, el objetivo es recrearlo en diferentes edades.

Val Kilmer en 'Willow'.

En cuanto a la película, As Deep As The Grave está basada en un relato real y cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EEUU), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo.

Además de Kilmer —que a lo largo de su carrera interpretó a Jim Morrison o a Batman—, la película está protagonizada por Abigail Lawrie (Tin Star) y Tom Felton (Harry Potter).