China sorprende con un nuevo y avanzado robot humanoide que juega al tenis: devuelve golpes con un 96 % de precisión

Los robots humanoides son la última tendencia en el sector de la tecnología. Unas máquinas que Elon Musk ha priorizado frente a sus coches Tesla y que ya son capaces de realizar una gran variedad de actividades: desde bailar, dar volteretas y hacer sentadillas hasta acudir al frente en la guerra en Ucrania.

Ahora, China sorprende dotando a estos androides de una nueva función. Galbot , empresa especializada en robótica e inteligencia artificial (IA), ha mostrado un nuevo robot humanoide que juega al tenis contra un ser humano.

Y lo hace devolviendo golpes de pelota en tiempo real y con una gran precisión, como se aprecia en el vídeo mostrado por la empresa en la red social X, conocida antiguamente como Twitter; que se ha vuelto viral.

"Por primera vez, un robot humanoide puede mantener intercambios de golpes de tenis dinámicos y prolongados con reacciones en milisegundos, golpes precisos a la pelota y movimientos naturales de todo el cuerpo", se lee en la publicación de Galbot en la red social.

Un robot que puede practicar este deporte gracias al sistema LATENT de la compañía, desarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín.

🎾Your humanoid tennis player is here!🤖



Introducing LATENT (Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data) — the world’s first real-time whole-body planning and control algorithm for athletic humanoid tennis.



For the first time, a humanoid robot can… pic.twitter.com/gCi38wxHVQ — Galbot (@GalbotRobotics) March 16, 2026

Este sistema se probó en un robot Unitree G1, que se usa ampliamente en Asia y que se lanzó en mayo de 2024; y quien demostró su capacidad para responder a golpeos de pelotas que se mueven rápidamente y se desplazan por la pista, y devolverlos contra un oponente humano.

Entrenar robots para el tenis plantea retos significativos por la escasez de datos precisos sobre el movimiento humano, agravados por la velocidad y complejidad del juego.

Para resolverlo, los investigadores optaron por capturar fragmentos cortos de movimientos clave —golpes de derecha, revés y desplazamientos laterales— en una pista compacta de 3 × 5 metros, con cinco jugadores que aportaron cerca de cinco horas de datos de movimiento.

Gracias a esos datos, el sistema LATENT entrena al robot para que replique esos movimientos, que se combinan en secuencias para poder realizar tareas específicas, como ejecutar un golpeo, alcanzar una pelota o regresar a la posición en pista.

Con el objetivo de optimizar su desempeño en condiciones reales, el modelo fue sometido a un entrenamiento en simulación en el que se modificaron de forma aleatoria variables físicas esenciales, entre ellas el peso del robot y de la pelota, la resistencia al rozamiento y el comportamiento aerodinámico.

En las pruebas realizadas en simulación, el sistema alcanzó una tasa de acierto de hasta el 96 % en los golpes de derecha. Al trasladarse a un robot Unitree G1 físico, la tecnología fue capaz de sostener golpes de pelota con jugadores humanos y dirigir la pelota de manera consistente al campo contrario.

Los investigadores apuntan a que esta metodología podría aplicarse más allá del tenis, extendiéndose a disciplinas donde la captura completa del movimiento humano resulta complicada, como el fútbol, el bádminton u otras habilidades motrices vinculadas al deporte.