Apple pierde a su directivo de hardware para el hogar: Brian Lynch se marcha al fabricante de anillos inteligentes Oura

Apple acaba de perder a otro directivo: Brian Lynch, responsable de hardware para el hogar, ficha por el fabricante de anillos inteligentes Oura. Una baja que se suma a las de Alan Dye, responsable de la interfaz de iOS; Jeff Williams, director de operaciones; John Giannandrea, jefe de la división de IA; y Evans Hankey, jefa de diseño que reemplazó a Jony Ive.

Lynch, que era el principal ejecutivo de ingeniería de hardware de Apple y responsable de los dispositivos domésticos desde 2022, abandona la empresa de la manzana mordida para asumir el cargo de vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Oura.

Un fichaje que fue anunciado por un directivo de la compañía de anillos inteligentes al medio Bloomberg, pero que, poco después, el propio Brian Lynch confirmó a través de su cuenta de LinkedIn.

"Tras casi 24 años en Apple, trabajando en diseño de producto, materiales avanzados, simulación y hardware, me entusiasma formar parte de Oura para desarrollar la próxima generación de dispositivos portátiles de salud", ha señalado Lynch en la red social.

Lynch ha añadido que siempre ha admirado "el producto y la ingeniería de Oura: crear tecnología sofisticada que se integre discretamente en la vida cotidiana es todo un reto, y el equipo de Oura ha logrado algo realmente especial".

Oura, un anillo inteligente. Alex Branco Omicrono

También ha ofrecido algunos detalles sobre su nuevo puesto, como que colaborará estrechamente con los equipos de Oura "para impulsar nuestra hoja de ruta de hardware, ampliar nuestro extraordinario equipo y apoyar la siguiente fase de crecimiento e innovación".

El directivo también ha querido tener unas palabras de agradecimiento para sus antiguos compañeros y mentores de Apple por ofrecerle la oportunidad de "aprender, crear y crecer juntos" durante estos años.

"Ha sido una experiencia increíble. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo y de trabajar con el talentoso equipo de Oura.", ha concluido Brian Lynch en su comunicado.

En los últimos años, Oura ha incorporado a varios ex empleados de Apple. La marcha de Lynch habría generado una nueva agitación dentro del equipo de productos para el hogar de la compañía, según el mismo medio.

Cabe recordar que Apple actualmente se prepara para presentar nuevos dispositivos domésticos y está desarrollando un hub central para el control del hogar inteligente, cuyo lanzamiento se habría pospuesto por retrasos en la evolución de Siri.