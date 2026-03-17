Ucrania tiene el 'antídoto' contra los temidos Shahed de Irán: drones interceptores y sistemas de guerra electrónica

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, país que ya ha llevado robots humanoides al frente, señaló hace una semana que su administración había recibido varias peticiones de diferentes países para compartir su 'antídoto' contra los drones Shahed iraníes.

Tras cuatro años de guerra contra Rusia y miles de ataques con drones Shahed, Ucrania se ha convertido en un gran laboratorio para combatir estas armas. Con el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, "11 países" han pedido asistencia a Zelenski para hacer frente a estas máquinas iraníes.

El presidente ucraniano destacó que "países vecinos de Irán, de Estados europeos y Estados Unidos" han mostrado especial interés en los drones interceptores y en los sistemas de guerra electrónica desarrollados por Ucrania para derribar los Shahed en el conflicto con Rusia.

Muestra de ello es que Kiev ya ha desplegado especialistas antidrones en Jordania en el marco de la operación 'Furia Épica', un primer paso concreto en lo que podría convertirse en una red internacional de asistencia ucraniana frente a la amenaza de los Shahed.

El 'antídoto' contra los Shahed

Los drones Shahed, de origen iraní, son un vehículo aéreo de combate no tripulado de tipo kamikaze que Rusia utiliza ampliamente en el conflicto con Ucrania y que produce masivamente bajo el nombre de Geran-2.

Dron Shahed en vuelo

Para hacer frente a los Shahed, Ucrania cuenta con una variedad de tecnología. Por ejemplo, empresas de defensa del país liderado por Zelenski desarrollan drones interceptores, como los Vampire, apodados por los rusos como 'Baba Yaga', que son baratos y de un solo uso.

Unos drones que se controlan en tiempo real por pilotos en tierra que están diseñados para chocar contra los Shahed y otros drones de largo alcance para neutralizarlos.

Otra de las claves de estos drones es que su precio oscila entre los 700 y los 12.000 dólares, siendo más baratos que las baterías antiaéreas Patriot, cuyo coste supera el millón de dólares.

Ucrania también cuenta con medios antiaéreos más tradicionales para acabar con los Shahed, como ametralladoras pesadas que están montadas sobre trípodes o en la parte trasera de camionetas.

El sistema antiaéreo Vampire en una camioneta. L3Harris Omicrono

Las fuerzas de Zelenski emplean igualmente misiles tierra-aire portátiles que los soldados pueden disparar desde el hombro, que están ideados para derribar aeronaves que vuelan a baja altitud y que se combinan con radares y sistemas para detectar y seguir los objetivos.

Los equipos electrónicos también son un arma contra los Shahed, ya que bloquean los sistemas de navegación de los drones, pudiendo desviar su trayectoria o hacerles que regresen a su punto de origen.

El 'antídoto' ucraniano también lo componen diferentes aeronaves, desde aviones de combate F-16 hasta otras más antiguas y de origen soviético, como aviones Yak-52 o los helicópteros Mi-24 y Mi-8.