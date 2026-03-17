Olaf cobra vida en forma de robot con IA: así es el adorable animatrónico de 'Frozen' que llegará a los parques de Disney

Nvidia celebró en la madrugada del 17 de marzo en España su conferencia global GTC 2026, en la que la empresa de fabricantes de chips anunció su fin como "empresa de GPU" y la llegada de "fábricas de IA".

Un evento en el que también ha estado presente Olaf, el icónico muñeco de nieve y uno de los personajes más queridos de Frozen de Disney. Y lo ha hecho en forma de un avanzado robot con inteligencia artificial (IA) que estará en DisneyLand París el próximo 29 de marzo.

En un momento del evento anual GTC de Nvidia, en el escenario apareció por sorpresa Olaf, quien se acercó a Jensen Huang, CEO de la empresa, para tener una breve conversación, dejando un momento que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Fue uno de los momentos más divertidos del discurso de Huang, quien aprovechó para presentar los últimos avances en robótica e inteligencia artificial.

Este Olaf robótico ha sido posible gracias a la colaboración entre Nvidia, Disney y DeepMind; y es capaz de caminar, hablar e interactuar con cualquier persona, lo que demuestra el avance de Nvidia con plataforma Omniverse para dar vida a los personajes de Disney.

Olaf made a special appearance on stage with NVIDIA CEO Jensen Huang at #NVIDIAGTC.☃️



NVIDIA and Disney Research are working together to bring this beloved character into the real world using Newton, the open-source physics engine. pic.twitter.com/M8L8asNqh3 — NVIDIA Robotics (@NVIDIARobotics) March 17, 2026

Para dar vida a Olaf los trabajadores de Nvidia trabajaron con animadores originales de Disney Animation para hacer que cada gesto, mirada y pausa fueran como el del personaje de la película. Y para ello, el robot tuvo que aprender a moverse con 100.000 copias virtuales entrenadas en simulación.

"NVIDIA y Disney Research están colaborando para traer a este entrañable personaje al mundo real utilizando Newton, el motor de física de código abierto", escribió la empresa en la red social X (Twitter), donde compartió el vídeo del momento.

Disney explica que el entrenamiento se completó en dos días usando una tarjeta gráfica Nvidia RTX 4090. Con ello buscaron que caminase sin un movimiento torpe y que el robot no emitiera ruidos bruscos o se calentara demasiado por la zona del cuello teniendo en cuenta que la cabeza de Olaf es de gran tamaño.

Eso sí, aunque su entrenamiento implicó IA avanzada, el robot está controlado por un operador humano mediante un Steam Deck y la voz proviene de líneas pregrabadas por Josh Gad, el actor original, mientras los ingenieros y animadores garantizaron que el material de la superficie del robot capture la luz exactamente como lo hace la nieve en las películas.

Robot Olaf en un parque Disney. Walt Disney Imagineering Omicrono

La intervención de Olaf fue un aperitivo antes de su actuación el 29 de marzo en el espectáculo que inaugurará el parque temático de Frozen en Disneyland Paris, que se llamará 'World of Frozen' y que recreará el reino de Arendelle y su paisaje montañoso nevado.

También permitirá a los visitantes encontrarse con los personajes de la película. El robot también realizará apariciones limitadas en otros parques, como Hong Kong Disneyland, según Disney.