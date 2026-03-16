Ucrania lleva robots humanoides al frente: pueden llevar armas, corren a 6 km/h, miden 1,8 m y pesan 80 kg

Los robots humanoides son la última gran revolución en el sector de la tecnología, están en auge y hasta Elon Musk prioriza su fabricación frente a sus coches. Unos dispositivos que acaban de entrar en la guerra entre Rusia y Ucrania: una empresa de Estados Unidos ha enviado dos unidades como apoyo al frente ucraniano.

Foundation, una empresa tecnológica con sede en San Francisco (EEUU), envió el pasado mes de febrero dos de sus robots humanoides Phantom MK-1 al frente ucraniano, según informa la revista Time.

Unos robots que se han entregado inicialmente para apoyar las operaciones de reconocimiento como parte de las pruebas de campo. Sin embargo, la empresa estaría preparando a estas máquinas para un posible despliegue en escenarios de combate para el Pentágono.

Así lo ha confirmado al mismo medio un portavoz, quien ha indicado que el Pentágono "sigue explorando el desarrollo de prototipos humanoides militarizados diseñados para operar junto a combatientes en entornos complejos y de alto riesgo".

Mike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, también ha declarado a la revista que la guerra de Ucrania "es un conflicto de robots en toda regla, donde son el principal combatiente y los humanos están en apoyo".

"Es justo lo contrario de cuando estuve en Afganistán: los humanos lo eran todo y teníamos herramientas complementarias", ha asegurado LeBlanc.

Puede empuñar varias armas

El Phantom MK-1 es un robot humanoide que tiene la apariencia de un soldado con inteligencia artificial (IA). Está revestido de acero negro y cuenta con una visera de cristal tintado.

Así es el robot humanoide Phantom MK-1. Foundation Omicrono

Un robot humanoide suministrado a Ucrania que puede realizar tareas de reconocimiento y empuñar una amplia gama de armas de fuego: desde pistolas hasta revólveres, escopetas o fusiles M-16.

Según la empresa, el objetivo es que el Phantom MK-1 pueda utilizar "cualquier tipo de arma que un ser humano pueda usar". Entre el resto de sus características, destaca su altura de 1,8 metros, su peso de 80 kilogramos, su carga útil de 40 kg y su velocidad de 6,1 km/h.

Foundation también ha declarado que están considerando la frontera sur de Estados Unidos como un posible lugar para futuros despliegues de su máquina y que los robots humanoides son una extensión natural de otras soluciones de defensa basadas en IA que ya se usan, como los drones.

LeBlanc ha añadido que existe un "imperativo moral" de confiar las operaciones de alto riesgo a máquinas inteligentes en lugar de a tropas humanas y ha destacado que los robots son inmunes tanto al miedo y a la fatiga como a la radiación y a las armas químicas o biológicas.