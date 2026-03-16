La policía china 'detiene' a un robot humanoide tras asustar a una mujer de 70 años que acabó siendo trasladada al hospital

China es uno de los países que más está apostando por los robots humanoides, cuyos modelos han evolucionado considerablemente siendo capaces de bailar, hacer volteretas y sentadillas y hasta patrullar las calles. Sin embargo, uno de estos androides acaba de protagonizar una insólita 'detención' en la ciudad de Macao.

Según informan desde South China Morning Post, un robot humanoide fue 'detenido' el pasado jueves tras asustar a una mujer de 70 años que acabó siendo trasladada al hospital. Un momento que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, donde el vídeo acumula miles de visualizaciones.

Las autoridades locales han señalado que la mujer, de 70 años de edad, se encontraba en la calle hablando por teléfono cerca del complejo residencial Lok Yeung Fa Yuen en Patane (Macao) cuando, de repente, vio un robot detrás de ella, lo que le provocó un susto importante.

Tanto que la mujer terminó siendo trasladada al hospital a pesar de no estar herida, aunque posteriormente fue dada de alta y no denunció el caso. En el vídeo, se puede ver a esta persona enfrentándose de forma airada al robot antes de que lleguen dos agentes y se lo lleven.

De hecho, se aprecia perfectamente cómo uno de los agentes coloca una mano sobre el hombro del robot para llevárselo. Una situación que los usuarios de las redes sociales han aprovechado para bromear asegurando que el androide había sido "arrestado".

🤖 Robot detained in Macau — It harassed a 70-year-old woman



In Macau, police detained a humanoid robot Unitree G1 after a complaint from a passerby, reports Bild.



The robot frightened a 70-year-old woman on the street — it approached her and refused to move away. The woman… pic.twitter.com/yUQn4mMjee — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

Según se informa, el robot humanoide en cuestión era el Unitree G1, que se usa ampliamente en Asia y que se lanzó en mayo de 2024. Este androide cuenta con movimientos flexibles, capacidades avanzadas para evitar obstáculos y cámaras de profundidad, entre otras características.

También se sabe que el robot 'detenido' pertenece a un centro educativo de Macao que lo usa con fines promocionales. La policía informó a los diferentes medios de comunicación que, tras su 'detención', el robot fue devuelto a su operador, un hombre local de unos 50 años que se encontraba cerca de la escena y a quien le pidieron que tuviera precaución.

Por su parte, la persona responsable del centro educativo de Macao aseguró que, en ese momento, el robot humanoide estaba siendo guiado mediante una combinación de programación y supervisión remota.

También pidió disculpas por lo sucedido y confirmó que el incidente tuvo lugar en una acera estrecha cuando la mujer se detuvo a mirar su teléfono y, mientras el robot esperaba detrás, ella se giró repentinamente y, posiblemente, las luces del androide la sobresaltaron.

No es la primera vez que el centro educativo lleva actividades promocionales similares con el robot, ya que anteriormente lo utilizó sin inconvenientes registrados en las Ruinas de San Pablo, a lo largo de la Franja de Cotai y en otras atracciones de Macao.