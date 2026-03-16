Donald Trump acusa a Irán de utilizar la IA para difundir desinformación: "Tenemos que tener mucho cuidado"

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue su curso, con Donald Trump amenazando en el décimo día con golpear "20 veces más fuerte" si se bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz y acusando a Irán de utilizar la inteligencia artificial (IA) para difundir desinformación.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense ha acusado a Irán de utilizar la inteligencia artificial como un "arma de desinformación" para tergiversar sus éxitos y apoyos en tiempos de guerra, según Reuters.

"La IA puede ser muy peligrosa, tenemos que tener mucho cuidado con ella", ha afirmado Trump; quien poco después usó su red social Truth Social para acusar —sin pruebas— a los medios de comunicación occidentales de "estrecha coordinación" con Irán.

Trump ha asegurado que los medios occidentales difunden "noticias falsas" generadas por inteligencia artificial. De hecho, que redes sociales como X (antes Twitter) se han inundado de miles de vídeos generados por IA sobre el conflicto.

"Desde hace tiempo se sabe que Irán es un maestro en la manipulación mediática y las relaciones públicas. Aunque son ineficaces y débiles desde el punto de vista militar, se les da muy bien 'alimentar' de información falsa a los medios de comunicación sensacionalistas, que se la tragan con mucho gusto", ha escrito Trump en su red social.

Donald Trump, presidente de EEUU, habla con los periodistas a bordo del Air Force One. Reuters Omicrono

"Ahora, la IA se ha convertido en otra arma de desinformación que Irán utiliza, y bastante bien, teniendo en cuenta que están siendo aniquilados día a día", ha continuado el presidente de EEUU. "El hecho es que Irán está siendo diezmado, y las únicas batallas que 'ganan' son aquellas que crean a través de la IA y que difunden los medios de comunicación corruptos."

La acusación de Trump surge en medio de las renovadas tensiones entre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y las emisoras, luego de que el presidente criticara la cobertura mediática de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De hecho, Brendan Carr, presidente de la FCC, amenazó recientemente con retirar las licencias de las emisoras que no rectificaran su cobertura. No es la primera vez que Trump acusa a los medios de comunicación de mentir cuando publican noticias que son críticas hacia él.

En la charla con los periodistas y en su red social, el presidente estadounidense ha citadotres casos en los que Irán usó la IA para engañar al público. Por ejemplo: que Irán había mostrado "lanchas kamikazes" que no existen o que usó la IA para simular un ataque exitoso contra el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Trump ha llegado a sugerir que las publicaciones que difundieron la noticia deberían ser acusadas de traición y ha afirmado que las imágenes que mostraban a "250.000" iraníes en una manifestación para apoyar al nuevo Líder Supremo Mojtaba Khamenei fueron "generadas totalmente por IA" y que el evento "nunca tuvo lugar".