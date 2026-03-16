Donald Trump acusa a Irán de utilizar la IA para difundir desinformación: "Tenemos que tener mucho cuidado"
El presidente de EEUU ha denunciado que Irán usa la inteligencia artificial como un "arma de desinformación" para tergiversar sus éxitos en la guerra.
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El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue su curso, con Donald Trump amenazando en el décimo día con golpear "20 veces más fuerte" si se bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz y acusando a Irán de utilizar la inteligencia artificial (IA) para difundir desinformación.
Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense ha acusado a Irán de utilizar la inteligencia artificial como un "arma de desinformación" para tergiversar sus éxitos y apoyos en tiempos de guerra, según Reuters.
"La IA puede ser muy peligrosa, tenemos que tener mucho cuidado con ella", ha afirmado Trump; quien poco después usó su red social Truth Social para acusar —sin pruebas— a los medios de comunicación occidentales de "estrecha coordinación" con Irán.
Trump ha asegurado que los medios occidentales difunden "noticias falsas" generadas por inteligencia artificial. De hecho, que redes sociales como X (antes Twitter) se han inundado de miles de vídeos generados por IA sobre el conflicto.
"Desde hace tiempo se sabe que Irán es un maestro en la manipulación mediática y las relaciones públicas. Aunque son ineficaces y débiles desde el punto de vista militar, se les da muy bien 'alimentar' de información falsa a los medios de comunicación sensacionalistas, que se la tragan con mucho gusto", ha escrito Trump en su red social.
"Ahora, la IA se ha convertido en otra arma de desinformación que Irán utiliza, y bastante bien, teniendo en cuenta que están siendo aniquilados día a día", ha continuado el presidente de EEUU. "El hecho es que Irán está siendo diezmado, y las únicas batallas que 'ganan' son aquellas que crean a través de la IA y que difunden los medios de comunicación corruptos."
La acusación de Trump surge en medio de las renovadas tensiones entre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y las emisoras, luego de que el presidente criticara la cobertura mediática de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
De hecho, Brendan Carr, presidente de la FCC, amenazó recientemente con retirar las licencias de las emisoras que no rectificaran su cobertura. No es la primera vez que Trump acusa a los medios de comunicación de mentir cuando publican noticias que son críticas hacia él.
En la charla con los periodistas y en su red social, el presidente estadounidense ha citadotres casos en los que Irán usó la IA para engañar al público. Por ejemplo: que Irán había mostrado "lanchas kamikazes" que no existen o que usó la IA para simular un ataque exitoso contra el portaaviones USS Abraham Lincoln.
Trump ha llegado a sugerir que las publicaciones que difundieron la noticia deberían ser acusadas de traición y ha afirmado que las imágenes que mostraban a "250.000" iraníes en una manifestación para apoyar al nuevo Líder Supremo Mojtaba Khamenei fueron "generadas totalmente por IA" y que el evento "nunca tuvo lugar".