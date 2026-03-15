Nelly de Navia (Xiaomi): "El coche llegará en 2027 como una parte más del ecosistema, no como una pieza aislada"
"El Xiaomi 17 Ultra es una declaración de intenciones. Decir que podemos jugar con los mejores" | "Con Vision GT demostramos la tecnología que tenemos: la ambición de Xiaomi hacia la movilidad del futuro" | "La línea blanca está funcionando muy, muy bien y la joya ha sido la lavadora-secadora"
Xiaomi revolucionó el Mobile World Congress de Barcelona y se convirtió, por méritos propios, en uno de los grandes protagonistas de la Feria. Lo hizo gracias a una fuerte apuesta por la innovación cristalizada desde Xiaomi 17 Series —donde destaca el Xiaomi 17 Ultra—, por su futurista visión del hogar conectado así como por su innovador hipercoche Xiaomi Vision GT. Era imposible evitar fijarse en todas las novedades que la compañía había desplegado en su stand.
Detrás de esa innovación hay un objetivo: "buscar la democratización de la tecnología y no dejar a nadie fuera", explica en entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono, Nelly de Navia, head of marketing de Xiaomi Iberia.
Lo hace además sin perder de vista la máxima de la compañía: "el precio honesto", una forma con la que quiere llevar las últimas innovaciones a los hogares españoles. Y es que además de sus populares móviles o tablets. La empresa comenzó el año pasado a poner un foco mayor en el hogar inteligente con una nueva línea de electrodomésticos así como una red de tiendas propias en las que ir a probarlos. Unos cimientos que servirán de "pavimento" para cuando llegue el coche, la joya de su catálogo.
Precisamente la charla con de Navia se realiza a escasos metros del Xiaomi Vision Gran Turismo, el concepto de hipercoche desarrollado por la compañía para el videojuego homónimo y que ha sido uno de los elementos más destacados durante el MWC.
El hypercar ha sido la estrella del Mobile, la que han montado…
La que hemos montado y también la rapidez con la que lo hemos montado. Porque también desde que sacamos nuestro primer coche a tener este coche concepto, ha sido un avance espectacular.
¿La idea de este coche concepto es tratar de llevar esas nuevas tecnologías a otros productos?
Queremos demostrar la tecnología que tenemos. Ese músculo y cómo se traduce. Es la misión y la ambición de Xiaomi hacia la movilidad del futuro.
Sacar modelos de dispositivos disruptivos ya lo hemos visto antes en Xiaomi, pero hacerlo en coches, busca cambiar el juego. Lo que me sorprende del desarrollo de coches de Xiaomi es la velocidad con la que tiene cada vez más coches funcionales y que son éxitos en ventas, cuando es una compañía que tradicionalmente no viene de hacer coches.
Correcto llevamos literalmente 3 años en los coches. Mostrar este poder es impresionante. Es sobre todo la imaginación. Al momento en el que ves este coche piensas que literalmente viene del futuro.
Hablando del futuro. 2025 ha sido un año de hitos para Xiaomi, en España. Hemos tenido una mayor cohesión del ecosistema, lanzamiento de retail, ¿cuál es la aspiración en este 2026?
Yo creo que trabajamos en 3 líneas: la primera definitivamente seguir creciendo en el sector premium de nuestros móviles. Cuatro años de colaboración con Leica, ya se notan. Hemos pasado de la coingeniería a la cocreación, tenemos la innovación y la tecnología para competir con los mejores.
El segundo es también seguir consolidando nuestro ecosistema. Ha llegado la línea blanca, que ha sido muy bien aceptada. Tenemos que seguir creciendo para llegar también a otro tipo de audiencias para que nos siguen conociendo con toda la gama de productos que ofrecemos.
Esto es también para pavimentar el camino para cuando llegue el coche en 2027. No vendrá como una pieza aislada sino que formará parte de un ecosistema más amplio. Poner las bases para aprovechar toda esta emoción que estamos viendo entre los usuarios.
Sobre esa pavimentación que comenta, ¿cómo ve la evolución de Xiaomi como marca? Tradicionalmente se asociaba a la calidad y al precio y ya hemos pasado de móviles aspiracionales a tener coches que son súper aspiracionales.
Es lo que decíamos, la velocidad con la que vamos avanzando y cómo cuando tenemos una visión y un objetivo, vamos a por él.
La marca ha ido creciendo y evolucionando, incluso hasta el nuevo retail. Empezamos vendiendo de una forma completamente online, para abaratar costes y poder ofrecerlo todo al mejor precio.
Esta nueva parte del new retail es súper importante para nosotros porque pavimenta el camino hacia el 2027. Permite al usuario vivir completamente la experiencia de todo nuestro ecosistema y al final podamos tener ahí nuestros coches también.
La marca ha ido avanzando de ser calidad y precio a mantener esa relación entre calidad y precio al tiempo que ofrece la mejor tecnología e innovación que puede existir.
Hablando de innovación. ¿El Xiaomi 17 Ultra, es el teléfono que acaba por reivindicar a Xiaomi en el segmento premium? ¿Es el rival a batir del mercado de gama alta?
Absolutamente. Es una declaración de intenciones. Un punto de inflexión.
Es por eso también que nos hemos saltado también una generación. Pensábamos que el producto en verdad lo valía, no es solo dar interacciones sino hacer un gran salto con esta gran tecnología. Por eso es la Xiaomi 17 y no 16.
Es una completa declaración de intenciones. Decir que podemos jugar con los mejores, con las mismas ligas y no nos asustamos.
Hablando de referenciar a los mejores, el acuerdo con Leica ¿qué implica realmente para la compañía?
Hemos pasado de la co-ingeniería a la co-creación. Ha sido un salto gigantesco. Ellos nos dan esta experiencia legendaria y detalles artesanales, pero nosotros damos toda la tecnología y ese músculo que permite ponerlo todo dentro de un smartphone.
¿Cómo es la relación con ellos?
¡Espectacular! [Ríe] Hay un gran respeto mutuo. Hemos montado un muy buen partner tecnológico. Lo que ellos carecen nosotros lo aportamos y viceversa. Lo hemos demostrado tanto con el Xiaomi 17 Ultra como con el Leitzphone, creo que ahí se demuestra el buen partner estratégico y sintonía que hemos logrado.
Uno de los detalles más interesantes de probar este teléfono es ver hasta dónde llega la tecnología de Xiaomi en imagen. ¿El poder experimentar es lo que buscan con las nuevas tiendas?
Sí, sí. Que puedan experimentarlo, verlo, tocarlo. Y que te convenzas. Que yo te enamore. Eso es parte, por ejemplo, de nuestro showroom donde puedes probar de verdad el hogar conectado. Si no lo pruebas puede sonar un poco a fantasía, a ese futuro que está allí en China… no, no, está en España y te lo puedo ofrecer ya. Puedes ver que todo se conecta al instante, es fluido y fácil de vincular.
Una barrera del hogar conectado es precisamente saber qué puede hacer mi electrodoméstico por mí, ¿nos falta aprender en España?
De primeras puede sonar un poco futurista, pero cuando lo ves tú mismo entiendes lo sencillo y útil que es.
Ves que no hay que ser un experto en tecnología, que nosotros te lo ponemos fácil y ahí es cuando se suele convencer la persona.
Hablando de ecosistema, hemos visto un lanzamiento que con productos que van directamente enfocados a otros ecosistemas como iOS o Windows.
Es parte del ADN de Xiaomi, el tender la mano a todos. Buscamos la democratización de la tecnología y no dejar a nadie fuera. Queremos que todos seamos parte del mismo club y seamos amigos. Lo hacemos mostrando nuestra tecnología y convenciendo a otro tipo de usuarios.
También entiendo que es una puerta de entrada
Mucha gente nos conoce a través del móvil pero hay otras que llegan por nuestros productos de ecosistema y empiezan a conocer Xiaomi por ahí. Y ya te quedas.
¿Cómo es la fidelización del usuario de Xiaomi?
El boca a boca, clave en nuestro ADN desde China. Esa recomendación es el marketing más honesto. Cuando un amigo tuyo te recomienda un producto de Xiaomi es porque de verdad lo valora. Son estas personas las que nos han ido ayudando a crecer.
Creo que llegan por muchas vertientes. Está la gente que nos conoce desde el principio, que ha seguido todo el recorrido de la marca. Después, al ofrecer tanto producto en más de 200 categorías van llegando por diferentes sitios y ya no es siempre desde el móvil. Y ahora se nos abre una nueva puerta con el coche, que es gente muy apasionada de los coches que, al ver nuestras propuestas, les atrae la innovación que ofrecemos.
En 2025 fueron pioneros en España con los electrodomésticos, ¿cuál es la ambición de este año en esa categoría?
Ha sido muy bueno. Hemos sido el primer país de Europa en traer la línea blanca y está funcionando muy, muy bien y la joya ha sido la lavadora-secadora. Nuestros productos responden a una serie de necesidades reales en Europa, como es el tamaño o la eficiencia energética y ahí es donde hemos acertado.
Hablando del hogar conectado, han anunciado MiLoco, que parece un proyecto muy futurista.
Lo que estamos haciendo aquí con el ecosistema es cómo puede aprender de ti. De tus hábitos y cómo ya no tendrás que programar o mandar a tus electrodomésticos a hacer cosas. Lo harán por ti. Se enciende la lámpara sola, el aspirador se conecta si detecta una mancha… Seguimos mostrando la capacidad de innovación que tenemos. Todavía no es una realidad pero estás viendo por dónde va a ir.
Ante tantos productos conectados, ¿cómo trabaja Xiaomi para sortear la crisis de memoria que está afectando al sector? Especialmente cuando el precio honesto es tan importante para Xiaomi.
Desde nuestra parte donde más nos centramos es en optimizar software con hardware, para que el usuario al final no se vea afectado. También trabajar con las gamas de entrada y media para jugar con esa RAM final y que el precio no suba tanto.
Xiaomi siempre intenta buscar alternativas con la mayor tecnología propia posible.
¿Qué podemos esperar en un año de Xiaomi?
De aquí a un año, al ritmo que vamos en esta compañía, es mucho tiempo.
Enfocados en Europa, el gran objetivo en este año es tener una gran consolidación de cara a la llegada del coche, que es donde va a haber un gran vuelco.
En un año en teoría llega el coche...
Justo. Estamos con nuestro centro de investigación y desarrollo en Alemania, el equipo sigue expandiéndose… Con el coche estamos en ese momento como cuando estás preparando una maratón, que te levantas todos los días a las 6 de la mañana a correr. Creo que se va a dar un giro muy importante en 2027.