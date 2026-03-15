Convierte tu camioneta en caravana por menos de 3.300 €: caben 4 personas y se instala fácilmente en sólo 5 minutos

Recorrer las carreteras a bordo de una caravana se ha convertido en uno de los planes preferidos de muchos españoles, gracias a la libertad que ofrece para explorar distintos destinos y pernoctar donde se desee. Estos vehículos han evolucionado considerablemente con los años, dando lugar a modelos impulsados mediante energía solar o que se expanden en múltiples direcciones.

En el mercado también existen otras alternativas, como remolques o inventos que transforman tu camioneta en una caravana y se inflan en 5 minutos. Se trata de Thaircamper, una estructura hinchable que ofrece un espacio completo para tres o cuatro personas y que tiene un precio de 3.290 €.

La Thaircamper toma como referencia constructiva las tablas de paddle surf inflables. Su carcasa de PVC con costuras desprendibles se despliega para formar un módulo habitable completamente cerrado, con suelo, puerta y un compartimento adicional sobre la cabina del conductor.

Todo ello con un peso de tan solo 81,6 kg, lo que la convierte en una de las caravanas más ligeras del mercado. Uno de los principales temores ante cualquier estructura hinchable es la posibilidad de pinchazos o fugas.

Los creadores de Thaircamper aseguran haberlo resuelto con costuras de 5 cm de grosor, diseñadas para resistir el contacto con ramas y obstáculos habituales en rutas de tierra o senderos todoterreno.

La tienda inflable para camionetas Thaircamper. Thaircamper Omicrono

Este invento también destaca por su capacidad para inflarse en menos de cinco minutos gracias a la bomba de batería de litio incluida, que se conecta a las válvulas individuales de cada componente. También incorpora una bomba manual de respaldo.

Una vez inflada, adopta la silueta característica de una autocaravana, con un compartimento sobre la cabina y una carrocería que se estrecha hacia la caja de la camioneta.

El interior de la tienda inflable para camionetas Thaircamper. Thaircamper Omicrono

El acceso se realiza por una puerta trasera con cierre de velcro. Dentro, dos bancos laterales flanquean un colchón de suelo de 196 x 112 cm, apto para una o dos personas, con una altura interior de 159 cm.

Para ampliar las opciones de descanso, la marca ofrece un colchón inflable opcional de 193 x 193 cm que se apoya sobre los bancos, equivalente a una cama king, así como un modelo doble más compacto de 191 x 127 cm.

La Thaircamper está diseñada para inflarse antes de salir y mantenerse puesta durante toda la ruta, fijada a la caja de la camioneta mediante anillas en D integradas. Si se prefiere, también puede transportarse desinflada y montarse en el destino en unos 15 minutos.

La carcasa de PVC ofrece aislamiento térmico y cuenta con un puerto de climatización integrado para conectar aire acondicionado o calefacción. Thaircamper trabaja además en accesorios adicionales como un toldo de 270 grados y un baño inflable independiente con ducha y suministro de agua.