La inteligencia artificial española que detecta el cáncer de páncreas: "Nos anticipamos 9 meses a los radiólogos"

El cáncer de páncreas se detecta la mayoría de las veces por casualidad, cuando un paciente va a consulta por otro asunto, e incluso los médicos pueden pasarlo por alto en las pruebas si lo que buscan es otro tipo de lesión. Ahora una IA pretende alertar de su presencia antes de que sea tarde.

En 2026 se espera que los tipos de cáncer más diagnosticados sean del colon y recto con 44.132 nuevos casos, seguidos del cáncer de mama (38.318) y pulmón (34.908), según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. A mucha distancia estarán los cánceres de páncreas (10.405), estómago (7.595) e hígado (6.852).

Estos últimos tipos presentan un reto para sanidad, por las dificultades que aún supone su diagnóstico temprano. "El páncreas tiene una posición en el cuerpo muy concreta que en los TAC se ve bastante mal, por cachitos y en diferentes posiciones", explica Sara Toledano, CEO y co-founder de Sycai a EL ESPAÑOL-Omicrono, "además es un cáncer bastante fulminante".

Eljemplo de detección de cáncer de páncreas con Sycai sobre fondo generado por IA Sycai-Omicrono Omicrono

El software de esta startup lleva menos de un año en el mercado europeo, pero ya ayuda a radiólogos a encontrar aquellos cánceres que podrían pasar más desapercibidos. "En los ensayos vemos que muchas veces incluso diciéndole a un radiólogo que hay un cáncer de páncreas, les cuesta verlo", explica durante la entrevista realizada en el 4YFN, dentro del marco del Mobile World Congress de Barcelona de 2026.

Encontrando lo que no se busca

Los cánceres de páncreas o de hígado son asintomáticos, por lo que muchas veces se encuentran cuando ya están en un estado avanzado. El paciente va a consulta por una lesión provocada por un accidente y en las pruebas se encuentran con la mala noticia o, en caso de que esté en un estado inicial, puede pasar desapercibido.

En España ya existen proyectos de inteligencia artificial que ayudan a la comunidad médica a diagnosticar otros tipos de cáncer como el de mama. Sin embargo, denuncian desde Sycai que lo que sucede en el abdomen está menos tratado, "muchos órganos están muy entrelazados, es fácil que el algoritmo se equivoque de un lado a otro".

Representación del cáncer de páncreas. Scientific Animations Inc. Wikimedia Commons

Las peculiaridades de cada órgano, como la forma o el tejido, exigen el desarrollo de algoritmos especializados en cada uno. El software de Sycai se ha entrenado en ayudar en el diagnóstico precoz de cáncer en el abdomen; de momento, el páncreas y, en adelante, también el hígado.

"El problema que existe hoy es que hay muy pocos radiólogos y las imágenes, como las máquinas van mejorando, cada vez tienen más información", explica Toledano. Si antes los TAC ofrecían unos 20 cortes, ahora consiguen 200 y con mejor resolución.

Lo que, en principio, es una ventaja, para los médicos también supone una mayor carga de trabajo. "El radiólogo tiene 15 minutos para ver todas esas imágenes, entonces, muchas veces van exclusivamente a ver aquello que están buscando; nosotros lo que queremos es que aquello que no se está buscando se encuentre también".

Los ensayos que le han valido la certificación a este software indicaban que Sycai se anticipa 9 meses, aproximadamente, en el diagnóstico. "En el cáncer de páncreas, que la esperanza de vida está en 4 o 5 meses, claro, es un tiempo muy relevante", aclara la CEO de la empresa.

El algoritmo se ha entrenado con miles de imágenes para que aprenda a detectar los biomarcadores con los que encontrar una lesión, siendo capaz de medirla, darle volumen en 3D y destacar los signos más preocupantes. "Digamos que es como si pusieras a un radiólogo, pero que en vez de tener la experiencia de 5, 10, 20 años, tuviera vidas y vidas enteras mirando que además no se cansa, que además tiene siempre la misma performance y siempre la misma atención y que tiene tiempo infinito".

Integrado en el hospital

Este software se integra en el sistema que ya usa el hospital para gestionar las imágenes de las pruebas radiológicas. Cuando el radiólogo abre su lista de trabajo, se encuentra con los últimos escáneres de un paciente y el informe de Sycai que alertaría si ha encontrado lesión en la imagen.

De esta forma, el especialista puede confirmar el diagnóstico y consultar datos como la caracterización de las lesiones, incluso la comparativa con escáneres previos para saber cómo ha evolucionado la lesión. Con esta información es posible hacer un análisis del paciente tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de seguimiento.

La empresa asegura que el objetivo no es sustituir al especialista, sino ofrecerle más información y ayuda para que pueda confirmar el diagnóstico antes, pero el médico siempre tiene la última palabra.

Software de Sycai para la detección de cáncer de páncreas Sycai Omicrono

"Los radiólogos dentro de los médicos son particulares, porque están muy acostumbrados a trabajar con tecnología. Además ya existen algunas soluciones similares para detectar cáncer de mama o pulmón. Entonces, es algo que no les resuena tan mágico y no tienen reticencias", explica Toledano sobre la buena acogida que afirman han tenido en el sector médico.

Aun así, la regulación exige un proceso complejo hasta llegar a los hospitales, no solo en eficiencia, también en seguridad. "Nos aseguramos de que los datos sean anonimizados, que nunca dejen el hospital; se almacenan directamente en la red o en la nube del hospital, de manera que nunca pasa por nosotros", afirma.

En el quirófano

Sycai supone el trabajo de cuatro años, hasta que en 2025 concluyeron el proceso de desarrollo, patente y certificación. Después de haber lanzado el sistema de páncreas, ahora se disponen a iniciar el trabajo para llevar la detección por IA al cáncer de hígado.

Otro objetivo es integrar facilidades, no solo en la detección o caracterización de la lesión, sino también a la hora de hacer la cirugía. "Cuando el cáncer empieza a invadir, hay unos grados de invasión que permiten la cirugía o no, cuando invade las venas, no se puede quitar por peligro de sangrado".

En el futuro, Sycai pretende mapear exactamente por dónde puede aplicarse la cirugía para facilitar la tarea a los cirujanos y oncólogos ante estos casos complejos.

Este software se encuentra actualmente integrado en más de 10 hospitales de cuatro países de la Unión Europea: "la verdad es que este año ha ido muy bien, los ciclos de venta en el sector sanitario son muy largos, entonces, todo lo que trabajamos el año pasado ya está dando frutos y esperamos que vaya a más", concluye Sara Toledano.