El revolucionario sistema hidroeléctrico que logra energía sin presas ni agua: logrará 22 MW usando un líquido viscoso

La generación de energías renovables no puede crecer sin el apoyo de sistemas para almacenar esa energía cuando la oferta es mayor que la demanda y retenerla hasta que la balanza cambia. El agua, aire o incluso la arena, son la base de enormes baterías, pero ahora hay una nueva sustancia en juego.

Primero producir energía limpia y después guardarla para cuando sea necesaria, cuando el sol deja de calentar o el viento frena. El mundo busca soluciones fáciles de escalar e instalar allí donde se necesite una batería, por ejemplo, como los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PSH).

Ingenieros de la empresa RheEnergise, en el Reino Unido, han logrado impulsar un proyecto piloto con una potencia máxima de 500 kilovatios reinventando la tradicional tecnología PSH con un nuevo tipo de sistema de energía hidroeléctrica que no utiliza agua, sino un fluido viscoso. En 2025 recibieron financiación del Consejo Europeo de Innovación (EIC).

Esta solución promete ser más escalable en entornos que antes no eran aptos para los sistemas PSH. Al mismo tiempo, compite con otras soluciones como las baterías de iones de sodio y de flujo, alternativas modulares que se instalan rápidamente y cuyo coste se reduce rápidamente.

Otras tecnologías emergentes apuestan por el aire comprimido para almacenar energía, también están los sistemas de almacenamiento de hidrógeno o el almacenamiento térmico; todas buscan consolidarse en el mercado del almacenamiento de energía que se expande rápidamente.

Tecnologías como la IA que consumen grandes cantidades de energía, sumado a un clima cada vez más inestable plantean la urgencia de refozar la red electrica, pero, como advierte RheEnergise en su página web: no hay tiempo suficiente para construir suficiente infraestructura de red nueva ni proyectos de generación a gran escala para satisfacer esta creciente demanda.

Bombeando agua

El sistema de RheEnergise es una nueva perspectiva sobre la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo (PSH). Esta tecnología es centenaria, se implementó por primera vez en Suiza en 1907 y es conocida como la batería más grande del mundo.

Su en 2023 consiguió alcanzar más del 90% del almacenamiento de energía de larga duración del mundo, rondaba los 180 GW a escala global. En la UE, según un informe del JRC, la potencia instalada de PSH era de unos 46 GW en 2023, aproximadamente una cuarta parte de la capacidad mundial.

Prototipo de sistema PSH sin agua RheEnergise Omicrono

El PSH funciona gastando la energía generada por las renovables bombeando agua de un depósito a uno más alto durante los periodos de exceso de electricidad procedente de renovables o cuando la demanda de la red es baja. Después se permite que el agua fluya de vuelta cuesta abajo para mover las turbinas y volver a generar esa energía cuando la demanda es alta.

Las ventajas de esta técnica son su bajo coste y la durabilidad y fiabilidad del sistema una vez está en funcionamiento. No obstante, requiere un fuerte esfuerzo inicial, su construcción es compleja y costosa, pues se necesita un terreno montañoso y con un río para instalar el fluido del agua y la construcción de una presa.

Para hacer esta tecnología más escalable los ingenieros de RheEnergise proponen olvidarse del agua. En su lugar, apuestan por un sistema de circuito cerrado y reemplazando el agua con un fluido patentado, denominado Fluido de Alta Densidad, que tiene una densidad 2,5 veces mayor que la del agua.

Más denso que el agua

Tamas Bertenyi, cofundador y director de tecnología de RheEnergise, explica a IEEE Spectrum que un bloque de hormigón podría flotar en una piscina llena de este fluido denso.

Esta sustancia debía ser lo suficientemente viscosa para fluir como el agua, pero tan denso como para no desplazarse en caso de accidente. Buscaban diseñar un fluido rico en minerales que fuera inocuo para el medio ambiente y causara mínima abrasión o corrosión.

Esquema del sistema PSH en una colina baja RheEnergise Omicrono

El fluido está compuesto en un 80% de masa de partículas sólidas. Este presenta una viscosidad alta en reposo, pero menor al bombearse a través de un sistema PSH.

Como resultado, en caso de accidente o derrame, las partículas simplemente se secan y sedimentan, sin penetrar profundamente en el suelo ni en las aguas subterráneas, según explican desde la empresa, para que su uso no afecte al medio ambiente o la salud de las personas.

Estas características suponen que el sistema genera la misma salida de energía desde pendientes más suaves y elevaciones más bajas que la energía hidroeléctrica de bombeo tradicional, lo que facilita la construcción de estas inmensas baterías en muchas más localizaciones.

El proyecto piloto consiste en un depósito elevado en el terreno, construido a 80 metros de altura, con tuberías de fibra de vidrio de 2,5 metros de diámetro que alimentan una cámara compartida. Una tubería de acero conecta este primer depósito con otro a menor altura que es una sencilla construcción de hormigón, una piscina.

Ambos depósitos están enterrados y forman un circuito cerrado. Solo quedaría visible en la superficie la central eléctrica, que contiene la turbina, la bomba, el sistema de gestión de fluidos y el sistema de control eléctrico.

La empresa espera que la idea se escale hasta construir baterías con dos o cuatro turbinas de 5 megavatios, que podrían alcanzar una potencia de 10 a 20 MW.

Por poner en contexto esta potencia, uno de los aerogeneradores más grandes del mundo, la turbina MySE desarrollada por la china Mingyang tiene una potencia de 22 MW. Se trata de un molino de 28 metros de largo y el diámetro de su rotor es de 260-292 metros.

Su construcción se finalizó en octubre de 2025 y se espera que genere energía para aproximadamente 1.300 hogares durante un mes. Mientras, este nuevo tipo de sistema de energía hidroeléctrica que no utiliza agua podría almacenar la energía de instalaciones renovables como esta para finales de 2028, cuando RheEnergise espera tener listo su proyecto para lanzarlo al mercado.