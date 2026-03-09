China advierte sobre una posible nueva crisis global de semiconductores y acusa a Países Bajos de provocarla

La inteligencia artificial (IA), con todas sus ventajas e inconvenientes, está resultando ser todo un dolor de cabeza para la industria. A la crisis de memoria hay que sumarle también los efectos que esta tiene sobre sus usuarios más acérrimos.

Y no parece ser la única. El Ministerio de Comercio de China reveló el pasado sábado 7 de marzo que podría llegar una nueva crisis de semiconductores producto de un conflicto entre fabricantes de chips.

Tal y como revela Reuters, se están dando "nuevos conflictos" entre el fabricante Nexperia, ubicado en Países Bajos y su filial china. Un problema intensificado en los últimos meses y que podría generar esta potencial crisis.

Una nueva crisis global

El detonante llegó en octubre de 2025, cuando China impuso controles de exportación sobre los chips fabricados por Nexperia en territorio chino. La medida fue una respuesta directa a la intervención del gobierno neerlandés sobre la compañía, propiedad de la matriz china Wingtech.

Esta situación ha causado que la sede europea de Nexperia y su homónima en China tengan un conflicto que se ha ido recrudeciendo con el paso de los meses. En Países Bajos, Nexperia está a favor de eliminar todo control de Wingtech.

La filial china, por su lado, pide justo lo contrario: que se restablezca todo este control. Además, el anuncio por parte del ejecutivo chino llega poco después de que la división de embalaje en Nexperia China acusara directamente a su hermana neerlandesa de ciertas prácticas problemáticas.

Concretamente, la filial asiática ha acusado a Nexperia en Países Bajos de deshabilitar las cuentas de oficina de todos los empleados ubicados en China. Y este hecho ha sido el que ha desencadenado el anuncio por parte de las autoridades.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Comercio de China ha advertido que estos nuevos conflictos suponen "nuevas dificultades y obstáculos para las negociaciones", debido a que "Nexperia Países Bajos ha interrumpido gravemente la producción [...]".

Una interrupción que ha causado problemas en el funcionamiento normal de la empresa. "Si esto desencadena nuevamente una crisis global en la producción y en la cadena de suministro de semiconductores, los Países Bajos deberán asumir toda la responsabilidad", ha afirmado el Ministerio de Comercio de China.

Por su parte, la contraparte neerlandesa de Nexperia se ha defendido asegurando que el cese de cuentas de oficina hubiera afectado a la producción en las instalaciones de ensamblaje y pruebas de la compañía, establecida en la provincia china de Guangdong.

Por otro lado, el Ministerio de Comercio de China ha acusado directamente a Países Bajos de no hacer lo suficiente para conseguir un compromiso a largo plazo en la sede de Nexperia en el país, lo que, a su juicio, causaría esta crisis.

Oblea de chips.

La clave de por qué un conflicto entre ambas empresas causaría esta crisis se explica por el volumen de Nexperia. Sus semiconductores, esenciales en la combinación con chips más complejos, se extienden a lo largo de toda la industria.

Se utilizan en el campo automotriz y en muchos otros tipos de productos industriales; automóviles, dispositivos de consumo, móviles, etcétera. Cabe señalar que, en septiembre, La Haya realizó una intervención directa sobre Nexperia.

En aquel momento, el gobierno neerlandés se hizo con el control del fabricante de semiconductores, con la esperanza de garantizar el suministro europeo de sus productos para automóviles y otros productos electrónicos.

Lo hizo, según explicaron en su día, por "graves deficiencias de gobernanza". La idea era que los chips siguieran disponibles en caso de una emergencia, en pleno fragor de las tensiones suscitadas entre Nexperia Países Bajos y su filial en China.

En noviembre esta intervención cesó, después de tener "conversaciones constructivas" con Pekín. Está por ver si todo este conflicto se materializa en una crisis similar a la sucedida entre los años 2020 y 2023, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.