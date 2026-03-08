India estrena un espectacular techo en forma de gradería que esconde un auditorio al aire libre para 9.000 personas

España es un punto clave para entender los movimientos arquitectónicos de los últimos siglos, al menos en Europa.

Pero la globalización nos ha acostumbrado a seguir las tendencias de otros países, a los que normalmente no les hemos prestado la atención debida.

Un ejemplo excepcional de la arquitectura contemporánea es el nuevo auditorio de la Universidad Prestige, situado en Indore, India, una obra diseñada por el prestigioso estudio Sanjay Puri Architects.

Este proyecto no solo destaca por su impacto visual, sino por su capacidad para convertir una estructura funcional en un hito geográfico y social dentro del campus universitario, estableciendo un diálogo constante entre los estudiantes y el clima de la región.

La característica más distintiva de este edificio es, sin lugar a dudas, su cubierta transitable y escalonada.

A diferencia de las construcciones convencionales donde el tejado cumple una función puramente protectora, en la Universidad Prestige el techo se convierte en un espacio público de múltiples niveles.

Esta gran superficie inclinada está compuesta por una serie de terrazas que descienden de manera rítmica, creando un anfiteatro natural al aire libre que puede ser utilizado para asambleas, proyecciones, charlas o simplemente como un lugar de descanso y socialización para los jóvenes.

La fluidez con la que el suelo se eleva para convertirse en techo es un testimonio de una visión arquitectónica que busca eliminar las barreras entre el interior y el exterior.

El uso del ladrillo rojo como material predominante no es una decisión estética fortuita, sino un homenaje a la arquitectura tradicional de la zona y una respuesta pragmática a las condiciones climáticas de Indore.

Este material, conocido por su gran inercia térmica, permite que el edificio mantenga una temperatura interna agradable a pesar del intenso calor que suele caracterizar a esta parte de la India.

La textura del ladrillo, combinada con la geometría precisa de los escalones, genera un juego de luces y sombras que cambia a lo largo del día, dotando al edificio de una personalidad dinámica y vibrante que cambia con el movimiento del sol.

La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son pilares fundamentales en la concepción de esta estructura.

Sanjay Puri Architects ha diseñado el auditorio de tal manera que la ventilación natural sea el motor principal para el control del aire en el interior. Gracias a la disposición de las aberturas y a la configuración de los espacios abiertos, el aire circula libremente, reduciendo drásticamente la dependencia de sistemas de climatización artificiales.

Este enfoque no solo es beneficioso desde un punto de vista ecológico, sino que también crea una atmósfera mucho más saludable para los usuarios habituales del centro educativo.

Además de la ventilación, la iluminación natural juega un papel crucial. El diseño permite que la luz penetre de forma indirecta en los espacios de trabajo y en el auditorio principal, evitando el deslumbramiento y el sobrecalentamiento excesivo.

Las áreas sombreadas que se generan bajo las terrazas ofrecen refugio durante las horas más calurosas, convirtiéndose en rincones frescos y protegidos que fomentan el estudio y el intercambio de ideas fuera de las aulas tradicionales.

Esta capacidad de adaptación al entorno es lo que eleva el proyecto por encima de las construcciones genéricas de la modernidad globalizada.

El auditorio se integra de manera orgánica con la topografía existente. En lugar de imponerse sobre el terreno, la construcción parece emerger de él, respetando la vegetación circundante y creando una transición suave entre los jardines de la universidad y las zonas edificadas.

El proyecto de Sanjay Puri en la Universidad Prestige es un recordatorio de que la arquitectura puede ser innovadora sin perder sus raíces culturales.

Al utilizar técnicas constructivas locales y materiales de la zona, el estudio ha logrado crear una obra que se siente profundamente arraigada en su contexto, pero que al mismo tiempo proyecta una imagen de modernidad y progreso.

Es una estructura que invita a ser explorada, a ser habitada y a ser vivida en su totalidad, desde sus cimientos de ladrillo hasta su cima abierta al cielo de la India.