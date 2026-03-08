Daniel Sun (TCL): "La IA puede filtrar información, pero no reemplazar al ser humano en su pensamiento crítico"

Fotomontaje del stand de TCL en el MWC y Daniel Sun, director de Tecnología de TCL. TCL Omicrono

TCL ha estado presente en el Mobile World Congress 2026 (MWC 26), la gran cita tecnológica de Barcelona, presentando sus últimas novedades que giran en torno a una ambiciosa apuesta en tecnología de pantallas: la integración de su sistema de cuidado ocular NXTPAPER con paneles AMOLED.

El avance llega acompañado de una nueva gama de productos que incluye el smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, varias tablets, las gafas de realidad aumentada RayNeo Air 4 Pro en una edición especial Batman, los auriculares open-ear CrystalClip y el Tbot, un asistente de escritorio con IA para el público infantil, entre otros.

Aprovechando el MWC 2026, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Daniel Sun, director de Tecnología de TCL, para conocer cómo la compañía quiere convertir la inteligencia artificial (IA) en la columna vertebral de su ecosistema de productos, al tiempo que redobla su apuesta por el confort visual con la nueva evolución de NXTPAPER sobre paneles AMOLED.

¿Qué importancia tiene la IA para TCL ahora mismo? ¿Es ya el motor principal de innovación o todavía está en fase de integración?

Una de las principales motivaciones para la innovación gira en torno a todo lo relacionado con las tecnologías de pantalla.

A lo largo de la última década, TCL ha invertido alrededor de 300.000 millones de yuanes [cerca de 37.000 millones de euros] en diez fábricas propias para fabricar nuestras propias pantallas. Estas pueden utilizarse en gafas de realidad aumentada, teléfonos, tabletas, monitores, portátiles, televisores, pantallas comerciales e incluso formatos más grandes. Disponemos de una gama completa de aplicaciones con diferentes tecnologías de pantalla.

Por tanto, todo lo que rodea a la experiencia de pantalla es una base clave de nuestra estrategia de innovación. Ese es uno de los pilares. El otro es que creemos que las personas no solo consumen servicios digitales mirando una pantalla: necesitan experiencias. Por eso pensamos que la inteligencia artificial resulta fundamental.

Es la razón por la que, por ejemplo, en los televisores trabajamos de manera muy activa con Google e integramos la experiencia Gemini en nuestros televisores. Además de esta colaboración con ecosistemas abiertos para ofrecer la mejor IA y los mejores contenidos a nuestros usuarios, otro pilar es que nos preocupa el bienestar visual: las personas pasan mucho tiempo mirando pantallas.

Por eso desarrollamos innovaciones en torno al confort visual, no solo a nivel de panel, sino también a nivel de producto y de componentes. El objetivo es aproximarse a la sensación del mundo natural, ya sea en lo relativo a la luz azul, la dirección de refracción o la iluminación. Esta es una de las áreas en las que tratamos de llevar la innovación al consumidor.

Los robots humanoides deben ser útiles y que la gente no los perciba como una amenaza. Un robot con aspecto de humano musculoso no encaja en un entorno doméstico.

¿Qué cambia realmente la IA para el usuario final de un televisor, un móvil o una tablet TCL? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial para facilitar el uso del producto?

Depende del dispositivo. En el caso de las tabletas, por ejemplo, tendemos a utilizar la IA para extraer información valiosa de un entorno de datos desbordante. Por ejemplo, en una reunión: la IA puede transcribir palabra por palabra, pero como no tienes tiempo de releer todo, la IA comprime ese texto extenso en unas actas de reunión. Eso sí, la IA no puede reemplazar el juicio humano a la hora de formular ideas u opiniones: eso requiere siempre interacción humana.

En resumen, diría que en nuestra vida cotidiana la gente está luchando contra la explosión de información e intentando filtrar lo que realmente es valioso. Ahí creemos que la IA puede ayudar, pero no puede reemplazar al ser humano en el pensamiento crítico. Por ejemplo, hemos presentado una tableta en la que, mientras estás en un avión pensando o escribiendo, la IA puede grabar, hacer resúmenes, transcribir y convertir, por ejemplo, libros en pódcasts.

En cuanto a los televisores, hemos invertido en dos áreas. La primera es la calidad de imagen: en un televisor esperas una experiencia visual y sonora de alta calidad, al contrario que aquí, donde probablemente buscas más productividad. Por eso usamos la IA para mejorar colores, profundidad, contraste, nivel de negros, etc. La segunda área es nuestra colaboración con Google: presentamos el primer Google TV con Gemini del mundo, anunciado el año pasado. A mucha gente le encanta porque pueden consultar información directamente en YouTube usando la voz desde el televisor.

Usted ha dicho en alguna ocasión que "no hay un solo modelo de IA que sirva para todo". ¿Cómo decide TCL qué modelo integrar en cada producto?

La primera capa a considerar es siempre qué es lo mejor para el usuario: esa es siempre la prioridad. Lo segundo depende de los casos de uso. Los ingenieros hacen benchmarks de todas las soluciones posibles, porque hoy ningún modelo de gran escala es perfecto en todo. Algunos modelos son buenos en resúmenes, otros en contenido creativo, otros en otras áreas. Todo depende del caso de uso, y los ingenieros lo prueban.

Otra capa de análisis es la seguridad y la regulación regional: hay que respetar la normativa local para que la gente confíe en los dispositivos y los use.

TCL habla de democratizar la IA. ¿Cómo evitan que se convierta en un simple argumento de marketing sin valor real?

La IA es algo que no se puede exagerar en cuanto a su utilidad actual, pero tampoco se puede subestimar su potencial futuro. La mejor filosofía y la mejor forma de proceder es volver siempre al usuario. Por muy buena que sea la tecnología, si no me resulta útil, no me importa. Si vulnera mi privacidad, no me importa.

Por eso creo que la mejor estrategia de producto consiste siempre en volver al usuario y hacerla útil. Por ejemplo, en el caso del aire acondicionado: es simplemente un aparato mecánico. No necesitas que la IA te genere un vídeo ni que hable contigo para darte órdenes.

Lo útil es que gestione el consumo energético: usamos un pequeño modelo que ajusta el compresor —que consume mucha energía— y puede reducir el consumo en un 40% durante las primeras horas, y en torno a un 20% de forma sostenida incluso cuando el aparato se estabiliza. Diría que la IA debe vincularse siempre a casos de uso reales: hacerla útil es lo más importante.

¿Cómo ve la IA en los dispositivos del hogar dentro de diez años? ¿Seguiremos interactuando con pantallas?

He pensado mucho en esto. Creo que las pantallas seguirán existiendo, porque ofrecen una interacción rica en la interfaz de usuario que facilita el acceso a los servicios digitales, que deben llegar al cerebro humano a través de algo, y no pueden entrar directamente. El canal visual representa más del 80% de los estímulos que llegan al cerebro humano. Por eso la experiencia visual es esencial.

Las gafas de realidad aumentada también tienen pantallas, aunque la calidad de imagen no es comparable a la de un televisor. Pero habrá nuevas categorías de dispositivos en el hogar: los robots, por ejemplo.

Hablando de robots, TCL tiene la robótica como una de sus tres grandes áreas de exploración. ¿Tienen ambición de entrar en robótica humanoide o por ahora la observan desde fuera?

Volviendo a lo que decíamos antes: queremos hacer algo útil para el hogar inteligente. Actualmente no vemos el factor de forma humanoide como el ideal para el presente, aunque quizás lo sea en el futuro. Hoy el gran reto es que realmente hagan las tareas del hogar de forma eficaz. Por eso estamos empezando desde una presencia más discreta y amigable en el hogar, como un robot compacto y simpático que ofrezca apoyo emocional o que, cuando no estás en casa, pueda entretener a tu mascota, por ejemplo.

Hay que hacerlos útiles y que la gente no los perciba como una amenaza. Un robot con aspecto de humano musculoso no encaja en un entorno doméstico. El gran reto actual es la falta de datos de entrenamiento suficientes. Los modelos actuales comprimen toda la civilización humana en un solo modelo, y esperamos tecnologías disruptivas que los hagan verdaderamente útiles. En industrias y fábricas ya se están aplicando en todas partes, pero que lleguen al hogar familiar depende de cómo la filosofía del diseño resuelva problemas complejos.

¿Los robots humanoides le generan más entusiasmo o más inquietud? ¿Los ve como una oportunidad próxima o todavía lejana para el gran público?

Soy más positivo al respecto. Pero, volviendo a lo de antes, lo importante es el valor que aportan: deben integrarse en la vida real de forma útil y alinearse con los valores humanos. De lo contrario, no funcionarán.

En general, observo una gran aceleración del desarrollo en la cadena de suministro y una reducción rápida del coste del hardware. A veces hay situaciones curiosas o incluso potencialmente peligrosas, pero en conjunto creo que hay un camino para ayudar a las personas a vivir mejor, siempre bajo regulación.

NXTPAPER llega al AMOLED en el MWC 2026. ¿La apuesta premium de TCL será un gama alta con esta tecnología o un plegable que compita con Samsung y Google? ¿Son caminos excluyentes?

Hemos comprobado los beneficios del OLED en términos de satisfacción visual. Lo aplicamos junto con el procesamiento a nivel nanométrico de las características de confort visual para ofrecer mejores experiencias de usuario.

Cuando comencemos a comercializarlo, intentaremos aplicarlo en la mayor cantidad posible de dispositivos para que el mayor número de personas pueda beneficiarse de ello. A medida que la cadena de suministro y los volúmenes aumenten, el beneficio para los usuarios será aún mayor.

Si miras el mercado de smartphones, el segmento plegable ya representa alrededor del 50%. Así que dependiendo del volumen iremos penetrando progresivamente en más categorías de dispositivos. Además, contamos con integración vertical en pantallas, porque también fabricamos los cristales. Eso nos permitirá acelerar ese proceso.

NXTPAPER es ideal para leer. ¿Se plantean integrar apps como Kindle de forma nativa, en colaboración con Amazon, para competir con los e-readers tradicionales?

Hoy en día, NXTPAPER es un teléfono completo con Android. Así que el consumidor puede decidir qué aplicaciones descarga. Tenemos algunas notas y contenidos precargados, pero el usuario se beneficia del ecosistema abierto donde puede integrar lo que prefiera. Mucha gente no solo busca libros o contenidos: también usa distintas aplicaciones de notas según sus preferencias.

Por ejemplo, mi hija usa Good Notes, mi mujer usa Evernote y a veces OneNote, y yo prefiero Notion. Hay muchas opciones, y la gran ventaja del ecosistema Android es que todos podemos beneficiarnos de esa diversidad de personalización.