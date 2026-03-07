Freepik, la empresa que va a competir con Hollywood desde Málaga: "Queremos producir series con IA de alta calidad"

Un terremoto sacude los cimientos de Hollywood. Y el causante no es la placa tectónica de la falla de San Andrés que tantos seismos ha provocado en Los Ángeles, sino una IA china, de nombre Seedance 2.0 y creada por Byte Dance, la empresa detrás de TikTok.

Es uno de los modelos más recientes de una ya larga lista de IAs generativas que están cambiando el panorama creativo de la industria audiovisual al ritmo y, un poco también, al estilo, de una película de Michael Bay: con bien de explosiones y escaso guion.

Mientras tanto, actores como Matthew McConaughey, pretenden adelantarse al tsunami que viene registrando su voz y su aspecto. "Hay demasiado dinero que ganar y es demasiado productivo", ha dicho en un reciente podcast de Variety.

Uno de los vértices de todo este maremágnum digital no es otro que Freepik, empresa malagueña fundada en 2010 por los hermanos Pablo y Alejandro Blanes junto a Joaquín Cuenca, su actual CEO. En pocos años, la compañía ha pasado de ser un banco de imágenes online a convertirse en una de las startups del sector más potentes del panorama internacional, centralizando las herramientas de IA que pretenden democratizar el acceso a la creación audiovisual.

"A día de hoy, Freepik es esta plataforma que cubre todas las necesidades asociadas a proyectos creativos, que pueden ser audio, vídeo, tipografía, diseño... incluso enlazarlo todo para tener un flujo de trabajo completo de nivel profesional. Tú llegas con una idea y eso es suficiente; es algo muy empoderador", explica a EL ESPAÑOL-Omicrono Sofía López, Head of Social & Community de Freepik, desde la sede central de la compañía en Málaga.

Para ir más allá de una espectacular pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise o los fanfics con finales alternativos de Titanic, la nueva apuesta de la empresa malagueña son los Freepik Originals, series y películas producidas con las herramientas de su plataforma, con resultados finales que pretenden ser cada vez más indistinguibles de las producciones realizadas de manera convencional.

Hace solo unas semanas se anunció el primero de esos proyectos, la serie The Chronicles of Bone, de Kavan Cardoza (conocido como Kavan the Kid), cofundador del estudio de IA estadounidense Phantom X y uno de los pioneros en el uso de la IA en producciones de calidad profesional como Echo Hunter.

La temporada prólogo, que ya lleva cinco episodios, es una fantasía oscura protagonizada por personajes como Robin Hood, Frankenstein o el Rey Arturo, pero con un giro tan extraño como fascinante que los sitúa en un mismo mundo de ficción. Vampiros, caballeros medievales y un entorno postapocalíptico ponen la guinda del pastiche.

Primer capítulo de The Chronicles of Bone

"Nos gustan esos perfiles que vienen de trabajar en la industria más tradicional como Kavan, que vive en Los Ángeles, está muy metido en el mundo del cine y que lleva un tiempo utilizando Freepik", explica Sofía López. "Tienen ideas muy claras, quieren llevar un proyecto a cabo y a nosotros nos encanta decir 'le ponemos nuestro sello', porque tienen una calidad altísima".

Barreras de acceso

El debate está abierto y las barreras de acceso siguen cayendo con cada nuevo modelo de IA generativa, mientras Disney intenta poner freno a las infracciones de copyright y los profesionales del cine y la televisión se replantean qué hacer con sus vidas.

Del clip de 5 segundos de un Will Smith con manos de 7 dedos comiendo espaguetis (o algo así), hemos pasado en menos de 4 años a vídeos de varios minutos con calidad 4K y tan similares a las imágenes reales de una superproducción que asusta.

De hecho, las herramientas que ofrece Freepik ya han sido utilizadas en películas como Here, de Robert Zemeckis, en la serie House of David de Amazon Prime o en The Great Reset, el largometraje del español Daniel H. Torrado, que se presenta (con algo de trampa) como el primero hecho con IA preseleccionado a los Oscar.

As promised, here's the short film Jia Zhangke produced using Seedance 2.0 for Chinese New Year and his take on AI filmmaking pic.twitter.com/czwORR06Uf — Frank Yan (@FrankYan2) February 16, 2026

Mientras, un cineasta de prestigio como Darren Aronofsky ha lanzado recientemente una serie web On This Day… 1776.

Por su parte, el director chino Jian Zhangke, con films premiados en Cannes y Venecia, han abrazado la irrupción de Seedance 2.0 con un corto hecho con IA y unas declaraciones que equiparan esta tecnología a los avances que han ido transformando el séptimo arte. "Del blanco y negro al color, del mudo al sonoro, del fotoquímico al digital, el cine ha cambiado a lo largo de los años".

La cuestión es que la IA es el último eslabón y el más radical de esta evolución en más de 120 años. ¿Puede suponer una destrucción masiva de empleos en el sector? "Todavía no existe un botón de 'hacer una película'. Porque, además, eso nunca va a tener un valor, nadie va a querer verlo", reflexiona la Head of Social & Community de Freepik.

"De hecho, al menos en mi entorno, pasa lo contrario: hay una alta demanda de perfiles con el trasfondo y el expertise creativo necesario. Hablo en este caso de fotógrafos, ilustradores y ese tipo de perfiles, que lo que necesitan es saber usar estas herramientas para conseguir incluso mejores condiciones laborales".

También hay caminos intermedios, como el que propone Ben Affleck con su empresa InterPositive, que acaba de adquirir Netflix: la IA puede convertirse en aliado para abaratar la postproducción del cine y las series sin llevarse por delante miles de empleos y procesos más 'artesanales'.

En palabras de Affleck, el modelo de su compañía fue entrenado "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos e iluminación incorrecta".

A la vanguardia de la IA

En todo caso, el mejor escaparate para la IA generativa actual son proyectos como The Chronicles of Bone, muy alejados del AI slop que inunda las redes.

Los episodios tienen entre 10 y 15 minutos, y detrás de ellos hay un concienzudo trabajo a la hora de escribir, editar, diseñar el sonido, etalonar y completar cada etapa de la posproducción, lo que requiere unas tres o cuatro semanas de trabajo y establece un calendario de lanzamiento inusual: el primer martes de cada mes en el canal de YouTube de Kavan The Kid.

El proceso de Kavan the Kid para diseñar The Chronicles of Bone Kavan the Kid Omicrono

De esta manera, explica el propio cineasta, "la serie se mantiene a la vanguardia de lo que las herramientas de IA pueden hacer. Como la tecnología avanza tan rápido, quiero que cada capítulo represente lo mejor que el medio es capaz de ofrecer en ese preciso momento”.

Además, su aproximación conserva cierto toque artesanal: Cardoza primero diseña y confecciona él mismo el vestuario de los personajes para que la IA lo use de referencia.

Según el cineasta, "empezar con el vestuario real establece una autoría clara y permite registrar la propiedad intelectual de la identidad visual, aportando una prueba de que los personajes nacieron en una realidad física antes de ser expandidos mediante IA", señala la empresa en un comunicado de prensa.

El propio Cardoza se declara fan incondicional de Freepik, y asegura que ha dado el paso de asociar su nombre al de la compañía malagueña "porque combinan la plataforma creativa de IA más potente con un compromiso real hacia la visión del creador. No solo ofrecen las herramientas; dan la libertad de construir sin restricciones ni interferencias. Ese tipo de apoyo es esencial para recuperar la narrativa puramente original y preservar la voz del autor”.

Empleados de Freepik en su sede central en Málaga. Freepik Omicrono

De momento, los grandes estudios estadounidenses se están moviendo en dos direcciones simultáneas y complementarias. Por un lado, integrar la IA de forma muy práctica en todo su flujo de trabajo, desde el desarrollo, la producción, el marketing o la distribución. Por otro lado, también pretenden blindar sus catálogos mediante demandas y acuerdos de licencias con empresas de IA, como ha hecho la propia Disney con OpenAI.

Así, el obstáculo más importante que le queda por superar a la IA generativa en el audiovisual, visto que el apartado tecnológico está tan avanzado, es el de la aceptación del público.

Igual que en ámbitos como la ilustración, la literatura o los videojuegos, en el cine existe un rechazo al uso de inteligencia artificial, tanto por parte del público como de los profesionales 'tradicionales'. Esa oposición está alimentando cierto miedo (llamémoslo prudencia) por parte de las productoras a la hora de reconocer que la IA se ha usado para, al menos, algún elemento de sus producciones.

"El de Kavan es un buen ejemplo de aceptación", dice Sofía López. "Los capítulos de su serie acumulan más de 2 millones de visualizaciones. Es decir, hay gente que se está sentando para verlos porque están interesados en los personajes y en lo siguiente que va a pasar. La adopción irá ocurriendo, todo va calando poco a poco y también lo hará la IA en la industria del cine y la televisión".